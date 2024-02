Il presidente russo Vladimir Putin. Keystone

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato i piani di Mosca per integrare i territori ucraini occupati nella Federazione Russa entro i prossimi sei anni: lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra (Isw), come riporta Ukrainska Pravda.

Mosca intende portare i territori occupati dell'Ucraina alla pari con la Russia in «aree chiave» entro il 2030, ha affermato Putin senza specificare le aree. Secondo il centro studi statunitense, ciò dimostra che la Russia sta iniziando ad attuare piani a lungo termine e non prevede alcuna concessione territoriale.

Inoltre, il leader russo ha invitato le banche a non aver paura delle sanzioni occidentali e ad intensificare il loro lavoro nei territori occupati, osservando che le entità russe hanno stabilito reti clientelari con le regioni occupate dell'Ucraina.

SDA