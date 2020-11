In Italia 25'000 nuovi casi e 356 morti

Sono circa 25'000 le nuove infezioni da Covid-19 in Italia. Source: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO PERI

Nelle ultime 24 ore sono 25'271 i nuovi casi di Covid-19 individuati in Italia, circa 7 mila meno di ieri, ma con 43 mila tamponi in meno rispetto alla giornata di sabato: 147'725 contro 191'144. Il rapporto positivi/tamponi è al 17,1%.

In leggero aumento invece l'incremento delle vittime, 356 nelle ultime 24 ore, mentre ieri era stato di 331.

Il totale dei morti dall'inizio della pandemia sale a 41'750 mentre il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, è arrivato a 960'373.

Oltre 2'800 ricoverati in terapia intensiva

Sono 2849 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva per Covid, con un incremento rispetto a sabato di cento pazienti. Secondo i dati del ministero della Salute sono 573'334 gli italiani attualmente positivi al virus, 14'698 più di ieri.

Di questi, 27'636 sono ricoverati nei reparti ordinari, con un aumento nelle ultime 24 ore di 1196, e 542'849 sono in isolamento domiciliare (+13'402). Dall'inizio della pandemia sono invece 345'289 i guariti e dimessi, 10'215 in più in un giorno.

A livello regionale è sempre la Lombardia a far segnare l'incremento più sostenuto, con 4777 casi in 24 ore, seguita dalla Campania (+3120), dal Piemonte (2876), dalla Toscana (+2244), dal Veneto (+2223) e dal Lazio (+2153)