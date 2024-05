L'attore Gerard Depardieu Keystone

Preso a cazzotti dall'attore Gérard Depardieu perché infastidito delle foto che gli stava scattando mentre si trovava ai tavolini dell'Harry's bar di via Veneto.

SDA

È quanto accaduto, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, al fotoreporter Rino Barillari.

Soccorso dai sanitari del 118, il fotoreporter italiano è stato trasportato in ospedale in codice verde per una ferita all'altezza del sopracciglio.

Stando all'agenzia di stampa Ansa, sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno accertando l'accaduto.

SDA