Emergenza profughi a Lampedusa, trenta sbarchi in un giorno

I migranti salpano su una barca di legno mentre vengono salvati dai volontari della Ocean Viking, una nave di ricerca e soccorso per migranti gestita dalle ONG SOS Mediterranee e dalla Federazione internazionale della Croce Rossa (IFCR), sabato 27 agosto 2022, circa 26 miglia nautiche a sud dell'isola italiana di Lampedusa nel Mar Mediterraneo. KEYSTONE/AP Photo/Jeremias Gonzalez

Non si arrestano gli sbarchi di profughi a Lampedusa (Isole Pelagie, Sicilia), dove si registra un flusso continuo di arrivi. Sono stati 30, al momento, gli approdi avvenuti dalla notte scorsa sull'isola dove sono giunte 703 persone.

Un numero che ha fatto scattare l'emergenza per l'accoglienza e per il sovraffollamento per l'hotspot che ospita poco più di 931 persone a fronte delle 350 previste e dopo che 300 sono state trasferite, oggi, sabato, dal centro di Contrada Imbriacola a Porto Empedocle (Sicilia, isola principale) con la nave traghetto Veronese.

I numeri da emergenza potrebbero essere destinati a salire perché sembra ci siano stati altri avvistamenti. La Prefettura di Agrigento (Sicilia) starebbe approntando un nuovi piano di alleggerimento della struttura.

Ad arrivare nell'isola delle Pelagie sono soprattutto piccole imbarcazioni, con a bordo soprattutto uomini, ma anche donne e bambini, alcuni molto piccoli, salpate da Zuara, in Libia, o dalle città marinare della Tunisia di Sidimansour, Zarzis, Kerkenna e Makdia.

Alcuni natanti sono stati intercettati o soccorsi mentre erano alla deriva da mezzi navali della Guardia di finanza e della capitaneria di porto. Altri sono arrivati fino a Lampedusa. Altri 342 ancora sono sbarcati in Sicilia: a Pantelleria. Sono stati intercettati dalla Guardia costiera e dalle forze dell'ordine a ridosso delle coste. Sono ospitati nell'isola in attesa di essere trasferiti a Trapani, sempre in Sicilia.

«Dopo nove giorni di attesa potranno finalmente toccare terra»

A Messina (Sicilia) ha attraccato la nave Open Arms Uno con a bordo 99 profughi, compresi alcuni minorenni, che erano stati soccorsi nei giorni scorsi nel canale di Sicilia. «Dopo nove giorni di attesa potranno finalmente toccare terra – scrive l'organizzazione non governativa (ong) Open Arms su Facebook. Auguriamo loro un futuro di pace e libertà».

Continuano anche gli sbarchi nel Porto di Roccella Ionica, nella Locride (Calabria). Sono 82 i profughi, di varie nazionalità, arrivati poco prima dell'alba a seguito di un'operazione di soccorso in mare effettuata al largo della costa calabrese da militari della Guardia costiera.

Una imbarcazione con a bordo un centinaio di migranti sta per arrivare al porto di Gallipoli (Puglia). È il secondo sbarco di oggi nel Salento, dopo le oltre persone arrivate nella notte a Castrignano del Capo.

Secondo l'agenzia Tap, che cita una fonte regionale della Guardia nazionale, «unità della Guardia costiera tunisina hanno sventato al largo di Mahdia, Sfax e Kerkennah 23 tentativi di emigrazione irregolare nelle ultime 24 ore, intercettando e soccorrendo 530 migranti irregolari».

Proseguono i soccorsi nel mare Mediterraneo da parte delle navi di ong: Ocean Viking ha salvato, in due interventi oggi, 112 persone. A bordo ci sono adesso 387 naufraghi, tra i quali un neonato di tre settimane. Sulla Geo Barentes, al momento, ci sono undici uomini, scrive sulle reti sociali Medici senza frontiere, «fuggiti dai loro paesi d'origine e dalle condizioni disumane in Libia».

SDA