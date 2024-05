Giovanni Galli, qui con in una foto del 2009 con l'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, ha giocato anche per la Fiorentina Keystone

L'ex portiere di calcio di Fiorentina, Milan, Napoli e della Nazionale, Giovanni Galli si candiderà a Firenze come consigliere comunale per la Lega.

SDA

«E' venuto il momento di restituire qualcosa alla città che mi ha cresciuto, dove ho avuto la possibilità di coltivare i miei sogni», ha detto annunciando la candidatura a Radio Libertà. Giovanni Galli adesso è consigliere regionale in Toscana del Carroccio.

«A Firenze negli ultimi anni abbiamo un problema di sicurezza, fra aree abbandonate e una percezione generale di incertezza, e sappiamo bene che anche una sola finestra rotta porta disagio – ha detto -. La nostra cittadinanza è un po' avanti con gli anni ed è fondamentale che i giovani e soprattutto gli anziani possano camminare per strada con tranquillità».

Galli ha aggiunto di voler «intervenire non su tantissime cose, ma su quelle importanti: lo stadio, l'aeroporto, la tramvia, il sottoattraversamento Tav con la stazione Foster, tutte cose promesse da 25 anni ma mai realizzate. In Toscana in mano al centrosinistra sono rimaste Firenze, Prato e Livorno, e proprio a Livorno Salvini ha avuto difficoltà a presentare il suo libro».

SDA