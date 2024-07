"Il governo italiano sostiene con forza l'impegno per il dialogo e la cooperazione con i partner globali", ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani aprendo il "G7 Commercio" in Calabria. (Immagine d'archivio) Keystone

Il ministro degli affari esteri italiano Antonio Tajani ha ricevuto i colleghi del Gruppo dei sette (G7, di cui oltre all'Italia fanno parte Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti) prima dell'inizio della riunione dedicata al commercio.

Il vertice si tiene a Villa San Giovanni, comune della città metropolitana di Reggio Calabria (Calabria).

Oltre alla cerimonia di benvenuto e alla foto di famiglia, la prima giornata nel sud Italia prevede una visita al Porto di Gioia Tauro, primo nella vicina penisola per traffico merci e l'ottavo in Europa, dove Tajani presenterà ai colleghi anche l'iniziativa umanitaria Food for Gaza.

Quest'ultima, condotta dal Ministero degli affari esteri di Roma insieme all'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), al Programma alimentare mondiale (PAM, agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare) e alla Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa (FICR), ha lo scopo di facilitare l'accesso agli aiuti alimentari, alleviare le sofferenze della popolazione e garantire la sicurezza alimentare nella Striscia di Gaza.

Ci sarà poi un incontro tra i ministri del G7 e del B7 (gruppo riservato al mondo delle imprese). Al vertice del «G7 Commercio» partecipano anche Brasile, Corea del Sud, Vietnam, Turchia e India.

Tajani per cooperazione con partner globali

«Il governo italiano sostiene con forza l'impegno per il dialogo e la cooperazione con i partner globali. Chiudersi è la negazione del commercio globale. Più commercio globale vuol dire crescita, pace e sicurezza. Le parole d'ordine della Presidenza italiana del G7!», ha detto Tajani aprendo i lavori del «G7 Commercio».

«Per i prossimi giorni la Calabria, una bellissima regione al centro del Mediterraneo, sarà la vostra casa e il cuore dell'economia mondiale. Abbiamo calcolato che tutti insieme i membri del G7 e i paesi ospiti rappresentano il 54% del Pil (prodotto interno lordo) mondiale e il 34% della popolazione mondiale (...). Questo 'G7 Commercio' è una sorta di stati generali del commercio mondiale», ha aggiunto il capo della diplomazia italiana.

