Kiev attira le truppe di Putin in una trappola mortale ad Avdiivka

La battaglia per Avdiivka si sta trasformando sempre più in un disastro per Vladimir Putin: la città ha già resistito a due ondate di attacchi. Inoltre, ora la fanteria di Mosca è stata ingannata in un disastro.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo un documento, Berlino e Washington vogliono ridurre gli aiuti a Kiev per convincere l'Ucraina a negoziare.

Il ministro degli Esteri lituano ha avvertito che questa sarebbe una vittoria per Putin e che il vicino sarebbe stato presto attaccato.

Ad Avdiivka, le forze ucraine hanno attirato gli aggressori in una trappola mortale.

È ormai chiaro che l'attacco ucraino a Horlivka è in realtà un attacco di soccorso per Avdiivka.

Sulla riva sinistra del Dnipro, i russi falliscono nuovamente nel tentativo di rompere la testa di ponte nemica.

Ci sono di nuovo pesanti combattimenti nella zona intorno a Robotyne. Mostra di più

Il clima si sta inasprendo e un vento freddo sembra soffiare lentamente in faccia all'Ucraina. Come riporta il quotidiano tedesco Bild, Berlino e Washington si stanno coordinando: vogliono ridurre cautamente le forniture di armi per costringere Kiev al tavolo dei negoziati.

«Zelensky dovrebbe rendersi conto da solo che le cose non possono andare avanti così. Senza alcuna sollecitazione dall'esterno dovrebbe rivolgersi alla sua nazione di sua spontanea volontà e spiegare che i negoziati sono necessari», ha dichiarato un insider al giornale tedesco.

Russian T-90M tank blown to smithereens in Ukraine. pic.twitter.com/4L2HRdQkC1 — Clash Report (@clashreport) November 21, 2023

Il ministro degli Esteri della Lituania sta suonando la stessa musica: «Dobbiamo riconoscere apertamente che il sostegno all'Ucraina potrebbe non essere sufficiente per vincere la guerra», ha dichiarato a TVP Gabrielius Landsbergis, che non ha escluso la possibilità che Kiev venga costretta a negoziare con Mosca.

Ma questo scenario sarebbe una «vittoria per Putin», avverte il 41enne. Perché? «Sarebbe il giorno in cui inizierebbe il conto alla rovescia per la prossima guerra della Russia», dice il massimo diplomatico lituano. «La guerra di Mosca a un altro vicino».

Landsbergis prosegue criticando il fatto che la Corea del Nord aiuta Mosca con le munizioni più efficacemente di quanto l'UE aiuti l'Ucraina.

Truppe attirate in una trappola ad Avdiivka

I servizi segreti britannici scrivono che nelle ultime sei settimane Vladimir Putin ha subito le maggiori perdite russe in questa guerra. Secondo i dati ucraini, a novembre sono stati feriti o uccisi in media 931 soldati al giorno: queste cifre sono «plausibili», dice Londra.

FPV drones used by Ukraine's 53rd Mechanized Brigade.https://t.co/LWeaSJtKnH pic.twitter.com/iw6Gz1EIje — Rob Lee (@RALee85) November 26, 2023

Mosca ha subito la maggior parte delle perdite ad Avdiivka. L'esercito russo è stato appena attirato in una trappola che si è rivelata mortale:

La trappola di Zelensky ad Avdiivka. L'esercito russo attacca Awidijwka da tre lati. Non essendo riusciti a circondare e tagliare la città, fanno come a Bachmut: passano attraverso il centro. Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine L'area si trova sulla linea del fronte del 2014. Le truppe possono essere rifornite rapidamente da Donetsk. L'esercito russo avanza lungo le strade, ma colpisce l'approccio occidentale (piccolo cerchio giallo) ... Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine ... che con nidi di mitragliatrici telecomandati l'attacco viene respinto, secondo Reporting from Ukraine. Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine I russi scelgono quindi l'altra strada, che conduce attraverso un piccolo quartiere industriale (delineato in giallo): Posizionano i carri armati nelle vicinanze, che prendono a bersaglio gli edifici. Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine Poi arriva il momento dapprima dei colpi di artiglieria, ... Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine ... La fanteria assalta il quartiere. I difensori sono scomparsi: Mosca riferisce di guadagni territoriali ad Avdiivka. Il problema: ... Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine ... Gli attaccanti non stanno proteggendo i loro fianchi. E gli ucraini si sono trincerati sia nelle foreste a sud che nei vigneti a nord... Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine ... e prontamente contrattaccano da più parti. Secondo quanto riferito, i russi subiscono gravi perdite. Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine

È ora chiaro anche il motivo per cui le forze ucraine hanno attaccato vicino a Horlivka, che si trova a circa 25 chilometri a nord-est di Avdiivka:

Ecco il perché dell'attacco ucraino a Horlivka L'esercito russo sta attaccando Avdiivka da tre lati. E cosa fanno le forze ucraine? Passano al contrattacco. Tuttavia... Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine ... lo stanno facendo a 25 chilometri a nord-est di Avdiivka, vicino a Horlivka. Perché qui, dove il fronte è stato congelato dall'annessione della Crimea nel 2014 (vedi le tre righe gialle)? Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine Mentre le truppe che attaccano a sud e a est di Avdiivka sono rifornite da Donetsk, i rifornimenti per il fianco settentrionale provengono da Horlivka. Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine Spesso vengono individuati e distrutti dai droni ucraini mentre si avvicinano a Krasnohorivka e alla linea del fronte, ma Horlivka è ancora importante, spiega Reporting from Ukraine. Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine Anche i feriti che sono stati colpiti sul fianco si stanno radunando negli ospedali. Ci sono tre strade per i logisti russi: ... Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine O si allontanano da Donetsk, o usano la strada che è relativamente vicina alla linea del fronte o scelgono la via di mezzo. Questa era la prima scelta fino a quando i commando ucraini non hanno distrutto il ponte (croce blu). Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine Ora, però, Kiev non vuole solo costringere i russi a prendere la strada più vicina al fronte. L'esercito ucraino vuole legare i russi che si stanno radunando a Horlivka per l'operazione ad Avdiivka... Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine ... e quindi attacca lì. Prima le forze di ricognizione testano la forza della difesa russa, poi i soldati avanzano... Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine ... e possono conquistare una collina da cui possono difendere bene la loro nuova posizione. Questo vincola le truppe russe e alleggerisce la pressione su Avdiivka. Immagine: YouTube/Reporting from Ukraine

Gli ucraini tengono duro a Dnipro

La battaglia continua anche sulle altre sezioni del fronte, mentre il clima diventa sempre più invernale. Sul Dnipro, che i russi chiamano Dnieper, gli ucraini difendono la loro testa di ponte sulla riva sinistra, quella orientale.

Da sottolinea che i militari chiamano sempre le sponde in base alla direzione in cui scorre l'acqua.

Gli ucraini mantengono la loro posizione a Krnyky, sulla riva sinistra del Dnipro. Bild: YoTube/Militay Lab

Secondo Military Lab, le forze russe hanno tentato di nuovo di liberare Krynky, ma i droni avrebbero colpito un carro armato T-90M, un trasporto di personale corazzato e due trasporti blindati.

Ci sono anche pesanti battaglie tra Robotyne e Staromajorsk. I russi attaccano anche da Werbowe a est e da Kopani a ovest.