Quali sono gli obiettivi dell'Ucraina con l'offensiva a Kursk? Ecco perché la centrale nucleare della regione potrebbe essere decisiva per la guerra, perché Putin si trova di fronte a un dilemma e perché Kiev ripaga Mosca con la sua stessa moneta.

In questa foto, tratta da un video rilasciato dal Ministero della Difesa russo venerdì 9 agosto, una colonna delle Forze Armate nel distretto di Sudzhansky della regione di Kursk, in Russia. KEYSTONE/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Lunedì scorso il fronte era ancora statico: nessuno si aspettava un'offensiva ucraina prima delle elezioni statunitensi di novembre.

«Truppe ed equipaggiamento di prima classe»: l'avanzata di Kiev a Kursk non sembra una trovata di pubbliche relazioni.

La conquista della centrale nucleare di Kursk potrebbe essere decisiva per la guerra, ma è anche improbabile.

Il dilemma di Putin: sacrificare le reclute e rischiare la protesta o ritirare l'esercito e annullare le proprie offensive?

All'inizio della scorsa settimana, i fronti in Ucraina apparivano ancora fermi. Poco si muoveva: solo a Donetsk l'esercito russo stava faticosamente avanzando. Il 5 novembre incombeva sul campo di battaglia come una spada di Damocle.

La Russia vuole occupare quanto più territorio possibile prima delle elezioni presidenziali statunitensi per avere una leva negoziale in caso di vittoria di Donald Trump e di un conseguente accordo di pace. L'Ucraina sta risparmiando le sue forze - anche nel caso in cui il repubblicano si insediasse alla Casa Bianca - e ulteriori forniture di armi si stanno allontanando.

Le forze di Kiev hanno attraversato il confine con la Russia martedì 6 agosto. Prima 300, poi 1.000 soldati sono entrati nel cuore del Paese, come ha ammesso Mosca. Nei tre giorni successivi, le autorità russe hanno annunciato non meno di sei volte che le unità ucraine erano state sconfitte.

«Non dispiegherebbero truppe di prima classe se non facessero sul serio»

Ma l'avanzata di Kiev non è una trovata di pubbliche relazioni. La difesa del confine è scarsa, anche se sono stati stanziati tre miliardi di rubli per espanderla. Questo ricorda l'offensiva russa a Kharkiv. A Kursk lavorano soprattutto reclute che devono prestare servizio nell'esercito per un anno, non hanno esperienza e sono demotivate, e così i russi si stanno arrendendo in massa.

Gli ucraini sono venuti per restare, almeno per il momento. Circa 10.000 soldati e 600 veicoli starebbero attraversando il confine. Avanzano con mezzi di difesa a droni ed equipaggiamenti occidentali, come i veicoli da combattimento di fanteria Marder e Bradley.

Stanno combattendo lungo tre strade che assicurano i loro rifornimenti. Allo stesso tempo, i loro droni e la loro artiglieria sparano sui rifornimenti del nemico.

L'esperto di sicurezza britannico Michael Clarke spiega che unità ucraine competenti sono al lavoro: «Non dispiegherebbero truppe e attrezzature di prima classe se non facessero sul serio», dice a Sky News, aggiungendo che anche i dragamine e i genieri sono schierati e stanno già costruendo fortificazioni.

La centrale nucleare di Kursk potrebbe essere decisiva

Cosa vuole ottenere Kiev con l'offensiva? Un obiettivo importante è la centrale nucleare di Kursk, che si trova a soli 50 chilometri dal confine. Il motivo: la terza centrale nucleare della Russia è il principale fornitore di energia della regione centrale della Terra Nera, dove si produce il 48% del minerale di ferro, il 13,5% dell'acciaio, il 19% dei metalli ferrosi, il 9% della carne e il 19,5% dello zucchero russo.

La centrale nucleare di Kursk dista circa 35 chilometri dalla città. In basso a sinistra si trova la Sudzha, conquistata. Google Earth

In altre parole, se la centrale nucleare di Kursk dovesse andare fuori uso, l'industria della difesa di Vladimir Putin avrebbe un serio problema. Tuttavia, data la sua importanza, è improbabile che Kiev compia un simile colpo o che il Cremlino lo permetta. Ma non si può nemmeno escludere questo scenario.

I do agree with this thread by @Schizointel on the railway network.



Cutting the Lgov-Belgorod is a big blow. However, there are still road and rail supply from the Kursk Belgorod road.https://t.co/ho8pGyDrbN pic.twitter.com/dZI7oEY4X9 — Clément Molin (@clement_molin) August 8, 2024

Forse Kiev ha già raggiunto il suo obiettivo: la Sudzha, conquistata, non solo ospita un importante nodo di distribuzione di gasdotti di Gazprom, ma anche un'importante linea elettrica e una ferroviaria che collega Lgov a Belgorod.

Il dilemma di Putin

Per Putin, l'offensiva di Kiev è un'assurdità che si riflette negativamente sul presidente nella politica interna: può non difendere la patria? Non respingere gli invasori potrebbe essere interpretato come una debolezza. Questo pone il 71enne di fronte a un dilemma.

Ukrainian soldiers evacuated a damaged Stryker IFV from the Kursk region in Russia, how is that even possible? 😆 pic.twitter.com/xbAlf3Qcfa — Kvist.P 🇩🇰🇺🇦 (@kvistp) August 9, 2024

Se combatte gli invasori con le reclute russe, rischia di subire pesanti perdite a causa della loro ingenuità militare. Ciò potrebbe alimentare i disordini in quelle fasce della popolazione che non hanno mai avuto contatti con la guerra, come le élite urbane di Mosca e San Pietroburgo.

Il suo esercito, d'altra parte, recluta i suoi soldati con alti bonus, che - oltre al possibile «bonus di morte» - a volte liberano le loro famiglie dalle difficoltà finanziarie. Il Cremlino non può aspettarsi alcuna protesta o resistenza da questo segmento. Il problema? Se Putin ritira i soldati, gli mancheranno per le offensive a Donetsk e Kharkiv.

Il Cremlino deve ritirare le truppe

Il leader del Cremlino ha ovviamente preso una decisione. Da un lato, Michael Clark ha notato che le truppe russe schierate a Kursk hanno un equipaggiamento logoro, al contrario delle reclute. Allo stesso tempo, si apprende che i russi si stanno ritirando da Vovchansk a Kharkiv.

È interessante notare che Kiev così ha ribaltato la situazione: l'offensiva russa a Kharkiv ha bloccato le truppe ucraine, spianando la strada all'esercito di Mosca a Donetsk. Mentre gli ucraini dovevano difendere il loro confine, il loro avversario ha ritirato le postazioni, nella falsa aspettativa che non avrebbero osato inviare truppe di terra verso la Russia.

Ora gli ucraini sono nella patria di Putin, che deve riorganizzare i suoi soldati. Il suo motto secondo cui anche i territori occupati devono essere annessi è stato ridotto all'assurdo. Le forze armate di Kiev continuano ad avanzare a Kursk. E la settimana in Ucraina si è conclusa in modo molto diverso da come era iniziata.