I soccorritori ucraini lavorano sul luogo di un attacco missilistico contro un edificio residenziale a Dnipro. KEYSTONE

Per la prima volta dall'inizio dell'invasione, le forze ucraine hanno annunciato di aver colpito e abbattuto un bombardiere russo. Lo stesso che poco prima aveva lanciato un raid sulla regione di Dnipro, con un nuovo bilancio di morte in un'altra notte di guerra in Europa: almeno nove persone uccise fra cui tre minori, di 14, 8 e 6 anni. I feriti sono 24.

SDA

A Dnipro è stato preso di mira anche un edificio residenziale, distruggendolo in gran parte, e la linea ferroviaria, secondo quanto ha denunciato subito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale ha fatto visita ai soldati nel Donetsk, dove l'esercito russo sta aumentando la pressione.

Lo stillicidio di morti nel cuore dell'Europa viaggia però di pari passo alla guerra di parole, con Mosca che ha negato a strettissimo giro di aver perso un suo bombardiere sotto il fuoco ucraino.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che il Tupolev Tu-22M3 è sì precipitato nella regione russa di Stavropol, ma a causa di un guasto tecnico, aggiungendo che nell'incidente ha perso la vita uno dei quattro membri dell'equipaggio.

«Un malfunzionamento tecnico»

«Le informazioni preliminari disponibili indicano che l'incidente è stato causato da un malfunzionamento tecnico», si legge in un comunicato del ministero. A bordo dell'aereo «non c'erano munizioni» e il velivolo «si è schiantato in una zona disabitata», prosegue la nota, secondo cui il Tu-22M3 è precipitato mentre rientrava alla base dopo aver completato una missione di combattimento.

Il resoconto dell'Aeronautica di Kiev racconta un'altra storia: nella notte le forze ucraine hanno abbattuto 30 obiettivi aerei russi su 36, incluso il bombardiere strategico a lungo raggio Tu-22M3, hanno specificato sul loro canale Telegram i militari.

Quindi i dettagli. L'esercito russo ha lanciato due missili da crociera X-101/X-555, 14 droni kamikaze Shahed-131/136, 12 missili guidati X-59/X-69, due missili da crociera Iskander-K e sei missili da crociera X-22, ha affermato Kiev, aggiungendo: oltre al bombardiere Tu-22M3, sono stati distrutti i due missili da crociera X-101/X-555, i 14 droni Shahed, 11 missili guidati X-59/X-69 e i due missili X-22.

L'artiglieria russa bombarda anche Kutsurbskaya

L'artiglieria russa ha bombardato anche la comunità di Kutsurbskaya, nell'area di Mykolaiv, provocando la morte di una donna e il ferimento del marito e di un ragazzo, stando al governatore della regione, Vitaly Kim, citato dalla stampa ucraina.

Intanto nella città di New York, vicino al fronte nel Donetsk, una persona è rimasta uccisa e un'altra è rimasta ferita in un bombardamento, ha annunciato il governatore locale.

Mentre continuano gli aggiornamenti sull'attacco nella regione di Dnipro, da dove l'operatore ferroviario Ukrzaliznytsia ha fatto sapere che una donna che era in servizio in quel momento è stata uccisa e altri sette ferrovieri sono rimasti feriti, e i servizi di soccorso continuano a scavare fra le macerie consapevoli che il numero delle vittime potrebbe aumentare ancora.

Le capacità di terra dell'esercito ucraino sono «limitate»

Le capacità di terra dell'esercito ucraino, privo di munizioni e uomini, sono «limitate» e rimarranno tali finché la Russia manterrà il vantaggio nei cieli, ha lamentato Zelensky intervenendo al Consiglio Nato-Ucraina ribadendo l'appello a rafforzare e soprattutto concretizzare il loro sostegno all'Ucraina: «Abbiamo bisogno di almeno altri sette Patriot o sistemi di difesa aerea simili – ed è un numero minimo», ha detto.

La Nato deve decidere «se siamo alleati davvero», ha insistito il leader ucraino: «Il nostro cielo deve diventare di nuovo sicuro. E dipende interamente dalla vostra scelta. Scegliere se la vita ha davvero lo stesso valore ovunque. Scegliere se avete un atteggiamento uguale verso tutti i partner. Scegliere se siamo davvero alleati».

SDA