Uno scambio di prigionieri di guerra tra Ucraina e Russia avrà luogo prossimamente. Lo ha affermato il capo della direzione principale dell'intelligence ucraina Kyrylo Budanov, tornando a commentare la vicenda dell'aereo russo caduto nella regione di Belgorod.

Secondo i russi, il velivolo trasportava decine di prigionieri di guerra ucraini ed è stato abbattuto dalle forze di Kiev.

«La vita del nostro popolo – militari o civili – non dovrebbe essere in pericolo. Faremo tutto il possibile e sono sicuro che lo scambio avverrà nel prossimo futuro», ha detto Budanov, citato da Rbc Ucraina.

Secondo il capo dell'intelligence, «nessuna delle due parti può rispondere pienamente a quello che è successo» con l'aereo caduto a Belgorod.

«La posizione della Russia è chiara: incolpare l'Ucraina per tutto», ma «se ciò è accaduto perché continua a nascondere i cadaveri? Doveva mostrarli al mondo intero e dire: «Guardate, gli ucraini sono assassini». Ma non ci sono cadaveri, non c'è niente», ha affermato.

