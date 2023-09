L'avanzata è lenta, ha ammesso il generale. Keystone

Il generale a capo della controffensiva ucraina lungo la linea del fronte sud, Oleksandr Tarnavsky, ha sostenuto in dichiarazioni alla Cnn che le sue forze hanno sfondato a Verbove, a est di Robotyne (Zaporizhzhia) e avanzano ulteriormente.

Tarnavsky ha ammesso che le sue truppe si stanno muovendo più lentamente del previsto. «Non così velocemente come ci si aspettava, non come nei film sulla Seconda Guerra Mondiale», ha affermato: «La cosa principale è non perdere l'iniziativa».

L'inverno non rallenterà le operazioni, ha proseguito l'alto ufficiale. «Il tempo può essere un serio ostacolo durante l'avanzata, ma considerando come ci muoviamo, per lo più senza veicoli, non credo che influenzerà pesantemente la controffensiva», ha detto Tarnavsky.

A suo avviso la svolta più grande deve ancora arrivare. «Penso che avverrà dopo Tokmak», ha precisato riferendosi alla cittadina ucraina nella regione di Zaporizhzhia diventata un hub strategico per la Russia e il primo grande obiettivo ucraino nel sud.

Intanto su Telegram l'esercito di Kiev afferma che l'attacco ucraino di ieri al quartier generale della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, nella Crimea occupata, è avvenuto durante una riunione della leadership della flotta. L'esercito non specifica se anche i comandanti della flotta siano tra le vittime.

SDA