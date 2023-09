Il presidente Volodymyr Zelensky sarebbe scampato a diversi piani russi per ucciderlo Keystone

Mosca ha messo a punto invano «diversi» piani per assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: lo ha reso noto il capo della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Kyrylo Budanov, come riporta Rbc-Ucraina.

«Diverse volte hanno preparato seriamente alcune operazioni. Molto seriamente», ha affermato Budanov.

«Hanno pianificato attentamente l'omicidio e svolto attività preparatorie. Alla fine, si può vedere che i servizi ucraini stanno lavorando abbastanza efficacemente, perché questo non è successo».

Lo stesso Budanova ha dichiarato che la Federazione Russa ha consegnato recentemente le prime testate nucleari alla Bielorussia, com'era stato annunciato mesi fa da Vladimir Putin, ma il Paese di Aleksandr Lukashenko non le può usare perché non ha ricevuto la necessaria preparazione.

Per Budanov, i missili a corto raggio Iskander con testata nucleare tattica «sono un mezzo di deterrenza nucleare ma anche un mezzo per alzare la posta in gioco». Prima della consegna era stato compiuto un «addestramento» con l'uso di simulatori».

Ma il capo dei servizi d'intelligence militari ucraini (Gur) ha aggiunto di aver letto documenti originali russi sui risultati di quella sessione di addestramento, dai quali emerge che «la Bielorussia è completamente impreparata all'uso di queste armi».

Di recente il presidente della Polonia, Andrzej Duda, ha confermato che la Russia sta trasferendo armi nucleari tattiche in Bielorussia.

SDA