Ivan Petschorin non aveva ancora 40 anni quando è morto durante una gita in barca nel settembre 2022. Nel presunto incidente, è andato in mare per ragioni sconosciute. In precedenza, ha lavorato nel settore dello sviluppo economico nazionale. Secondo vari resoconti dei media, è stato promosso da Putin.

Immagine: Corporation for the Development of the Far East and the Arctic