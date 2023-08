L'esperto di Russia: «Un'azione punitiva di Putin o un modo per il capo Wagner di lavorare in clandestinità»

I mille volti di Prigozhin

L'esperto di Russia Ulrich Schmid commenta l'incidente aereo in cui sarebbe morto Yevgeny Prigozhin e spiega cosa significa tutto ciò per Vladimir Putin.

Hai fretta? blue News riassume per te Il capo dei mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, sarebbe morto in un incidente aereo.

Tuttavia, non è chiaro se sia davvero deceduto, afferma un esperto di Russia.

Prigozhin aveva fatto molto per Mosca e questo impegno è venuto a mancare da parte russa. Mostra di più

Ciò che è certo è che nulla è certo: se Yevgeny Prigozhin sia davvero morto nell'incidente aereo rimane un'incognita. Una cosa, tuttavia, è sicura: gli eventi politici stanno andando fuori controllo con i mercenari Wagner. Avrebbero lanciato una minaccia contro la Russia.

Ma partiamo dall'inizio. Mercoledì sera un aereo è precipitato in Russia. Secondo la lista dei passeggeri, il capo del gruppo Wagner sarebbe stato a bordo del velivolo privato. Non è ancora chiaro se quest'ultimo sia stato abbattuto o se sia esplosa una bomba a bordo. Si stanno valutando anche altre cause dell'incidente.

L'intera vicenda è solo un pretesto per Prigozhin per nascondersi?

Ma cosa pensano gli esperti di quanto sta accadendo in Russia? Ulrich Schmid, professore di studi sull'Europa orientale all'Università di San Gallo, dice a blue News: «Non è affatto certo che Prigozhin sia morto».

Chi è Ulrich Schmid Ulrich Schmid

A suo avviso, «o si tratta di un'azione punitiva di Putin o di un modo per Prigozhin di entrare in clandestinità e continuare le sue attività sotto una nuova identità».

E cosa succederà ora ai mercenari Wagner? In un video che sta circolando su Telegram, gli uomini incappucciati hanno dichiarato: «Si discute molto su cosa stia facendo Wagner in questa situazione. Noi vi diciamo una cosa: il nostro lavoro inizia ora. Contate su di noi!».

Cosa dice a tal proposito l'esperto? «Gli sforzi del Ministero della difesa per integrare i mercenari Wagner nell'esercito regolare si intensificheranno».

Putin è stato definitivamente indebolito

Ma chi si nasconde dietro il presunto attentato all'aereo? Dopotutto, è una morte di altissimo profilo che ha anche un certo simbolismo. Prigozhin sarebbe infatti deceduto esattamente due mesi dopo la marcia verso Mosca.

Per Schmid una cosa è certa: «Se si trattasse davvero di un'esecuzione spettacolare, il segnale sarebbe: questo è ciò che accade a tutti i traditori».

Come cambia la posizione di Putin in Russia con la presunta morte del capo dei Wagner? Rimarrà il temuto sovrano o la sua autorità ne risentirà perché è riuscito a vendicarsi solo dopo due mesi?

È difficile dirlo, ci risponde Schmid. «La rivolta di Prigozhin ha indebolito in modo permanente l'autorità di Putin. Ora il capo del Cremlino è sulla difensiva». Prigozhin aveva ottenuto molti risultati militari nella guerra d'Ucraina. «Questo impegno ora manca nella guerra in corso».