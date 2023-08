Due caccia F-16, il modello in testa alle preferenze degli ucraini. Keystone

Gli sforzi dell'Ucraina per ottenere i caccia occidentali non si concentrano solo sugli F-16, ma anche su altri tre tipi di jet. Lo ha affermato l'addetto stampa del presidente Volodymyr Zelensky, Serhiy Nikiforov, citato da Unian.

«Siamo davvero concentrati sull'F-16. Il motivo è che sono stati costruiti di più. Statisticamente e matematicamente, l'F-16 è più facile da ottenere. Ma non siamo concentrati solo su quegli aerei. Abbiamo un elenco di quattro aerei in ordine di desiderabilità: l'F-16, il Gripen, il Rafale e l'Eurofighter Typhoon. Pertanto, non ci concentriamo solo sull'F-16», ha affermato Nikiforov.

Durante la sua visita in Svezia, Zelensky ha riferito di aver discusso con il premier svedese la possibile fornitura a Kiev dei jet Gripen. Secondo Nikiforov, i caccia svedesi sono infatti un'ottima alternativa all'F-16 e i piloti ucraini stanno già testando i velivoli.

Tuttavia, «ci sono tre passaggi da fare: i test delle capacità dei piloti ucraini su questi aerei è ora in corso. Quindi l'addestramento. Poi l'accordo politico e solo dopo ci sarà la fornitura di questi aerei. Per ora, questa è solo una possibilità teorica. Vedremo cosa si può fare», ha detto Nikiforov.

