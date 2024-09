Non ha usato toni pacati Kim Jong Un. Keystone

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha promesso che il Paese «raddoppierà anche le sue misure e gli sforzi per rendere tutte le forze armate, incluse quelle nucleari, completamente pronte al combattimento».

Combattimento, nello specifico, contro gli Usa e i suoi alleati. Il tutto pur rivendicando per Pyongyang il ruolo di «stato nucleare «responsabile».

In un discorso per i 76 anni della fondazione della Repubblica democratica di Corea, Kim ha assicurato che il Paese «rafforzerà con costanza la sua forza nucleare in grado di far fronte pienamente a qualsiasi atto minaccioso imposto dai suoi Stati rivali dotati di armi nucleari», ha detto il leader, secondo l'agenzia Kcna.

