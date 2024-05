Bernie Sanders non molla. Nonostante negli Stati Uniti da mesi ci sia un dibattito sull'età eccessivamente avanzata dei principali politici, tra cui i due candidati alla Casa Bianca, l'82enne senatore del Vermont ha annunciato che si ricandiderà.

Il senatore indipendente del Vermont Bernie Sanders KEYSTONE

SDA

Molto popolare tra i giovani americani di sinistra, Sanders, indipendente, ma che si affilia ai democratici, ha corso per le primarie nel 2016 e nel 2020.

«Dobbiamo lottare per assicurarci di rimanere una democrazia, non una società autoritaria», ha dichiarato Sanders in un comunicato, citato dalla CNN.

«Dobbiamo lottare per assicurarci di avere un governo che rappresenti le famiglie lavoratrici del nostro Paese, non la classe miliardaria e i ricchi che contribuiscono alle campagne elettorali».

Molto critico su Biden per l'approccio con Israele

Nelle ultime settimane è stato molto critico nei confronti del sostegno dell'Amministrazione Biden a Israele, denunciando il «disastro umanitario» a Gaza e le «politiche atroci» del premier Benyamin Netanyahu.

Malgrado agisca con i democratici, nella sua dichiarazione di lunedì Sanders ha sottolineato un punto chiave di differenza con il presidente Joe Biden: il coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra in corso a Gaza.

«Israele aveva il diritto assoluto di difendersi da questo attacco terroristico, ma non aveva e non ha quello di entrare in guerra contro l'intero popolo palestinese, che è esattamente ciò che sta facendo», ha dichiarato Sanders nel comunicato.

Sanders, il politico che è rimasto di più al Congresso

«A mio avviso, i dollari delle tasse statunitensi non dovrebbero essere destinati al governo estremista di Netanyahu per continuare la sua devastante guerra contro il popolo palestinese».

Sanders sta terminando il suo terzo mandato al Senato dopo 16 anni alla Camera, diventando così il membro indipendente del Congresso con la più lunga permanenza nella storia degli Stati Uniti.

