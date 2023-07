Reed è stato rilasciato nel 2022 dopo quasi tre anni di detenzione in Russia dove era stato condannato a 9 anni di reclusione per l'aggressione a due agenti. (Foto d'archivio) Keystone

L'ex marine americano, Trevor Reed, liberato dalla Russia tramite uno scambio di prigionieri, è rimasto rimasto ferito nelle scorse settimane mentre combatteva in Ucraina. Delle sue attuali condizioni di salute non si sa molto.

Lo riportano i media americani, sottolineando che Reed è stato prima trasportato in un ospedale di Kieve e poi evacuato in Germania per ricevere assistenza medica. Reed è stato rilasciato nel 2022 dopo quasi tre anni di detenzione in Russia dove era stato condannato a 9 anni di reclusione per l'aggressione a due agenti.

Dal dipartimento di Stato fanno sapere che non si trovava in Ucraina per conto degli Stati Uniti. La presenza di Reed in Ucraina potrebbe complicare le trattative americane per la liberazione di altri prigionieri in mano della Russia, fra i quali il reporter del Wall Street Journal Evan Gershkovich.

Reed era stato liberato nel 2022 tramite uno scambio di prigionieri: per il suo rilascio, gli Stati Uniti hanno consegnato alla Russia Konstatin Yaroshenko, che stava scontando nel Paese una pena di 20 anni per traffico di cocaina con le Farc colombiane.

SDA