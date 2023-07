Rispondendo alle esigenze di Kiev, la Norvegia ha destinato un importo pari a 22 milioni di euro specificamente alla fornitura di munizioni e pezzi di ricambio per i carri armati Leopard II. (Foto d'archivio) Keystone

L'Ue e il Regno di Norvegia hanno firmato oggi, martedì, un accordo di trasferimento per un contributo finanziario volontario della Norvegia alla misura di assistenza nell'ambito del Fondo europeo per la pace (Epf) per la fornitura di attrezzature militari all'Ucraina.

Rispondendo alle esigenze di Kiev, la Norvegia ha destinato un importo pari a 22 milioni di euro specificamente alla fornitura di munizioni e pezzi di ricambio per i carri armati Leopard II.

È la seconda volta che la Norvegia contribuisce finanziariamente al Fondo europeo per la pace, aumentando di fatto il suo contributo totale a 400 milioni di corone norvegesi (circa 36,5 milioni di euro).

«Gli sforzi congiunti dell'Ue e della Norvegia nel fornire assistenza militare all'Ucraina sono un esempio di come le sinergie possano avere un effetto moltiplicatore sul nostro sostegno all'Ucraina che sta combattendo contro l'aggressione russa. Insieme ai nostri partner, continueremo ad assistere l'Ucraina in ogni modo possibile, per tutto il tempo necessario», ha commentato l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell.

SDA