Il presidente americano Joe Biden Keystone

Joe Biden commette un'altra imbarazzante gaffe parlando a un evento elettorale a Las Vegas confondendo Emmanuel Macron con François Mitterand, morto nel 1996, e definendo il secondo presidente della Germania.

Il presidente 81enne ha raccontato di aver dichiarato al G7 in Cornovaglia nel giugno del 2021 che «l'America è tornata» e di aver suscitato la reazione «del presidente Mitterrand dalla Germania», intendendo Macron, che gli ha chiesto: «Ma per quanto tempo?».

Si tratta dell'ultima di una serie di scivoloni che Biden ha commesso negli ultimi anni tanto che lui stesso si è definito in modo ironico «gaffe machine».

Lo scorso giugno ha definito il presidente cinese Xi Jinping un «dittatore», lo stesso mese ha confuso la guerra in Ucraina con quella in Iraq dichiarando che «Putin sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq» e pochi giorni dopo ha concluso un discorso sul controllo delle armi con «Dio salvi la regina». Un'espressione piuttosto bizzarra per un presidente americano, ma anche perché la regina Elisabetta era morta un anno prima.

SDA