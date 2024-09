L'ultradestra tedesca conquista per la prima volta il primo posto in un Land, la Turingia. E a raggiungere questo storico risultato è il politico più radicale di Alternative für Deutschland (AfD), Bjoern Hoecke, l'uomo che la giustizia in Germania ha autorizzato a definire «fascista» e che i servizi interni tengono sotto sorveglianza.

Bjoern Hoecke del partito di estrema destra AfD (Alternativa per la Germania). KEYSTONE

SDA

Le amministrative nell'Est del Paese, in Turingia e in Sassonia, hanno consegnato il terremoto atteso: il trionfo dei nazionalisti, il crollo dei partiti del governo di Olaf Scholz, la deriva della Linke e l'ascesa di Sahra Wagenknecht, con il suo controverso soggetto politico sospettato di 'rosso-brunismo'.

L'unico argine alla deriva populista, nelle regioni di quella che fu la Ddr, è costituito dai cristiano democratici della Cdu, che ora si sentono investiti della responsabilità di governare.

Si salva solo la CdU

In Turingia, stando alle proiezioni della televisione Zdf, Afd ha sfondato con il 33,2% (+9,8 rispetto alle elezioni precedenti), la Cdu si è piazzata seconda con il 23,9% (+2,2), il neonato Bsw di Wagenknecht ha esordito con il 15,6%, mentre la Linke del presidente uscente Bodo Ramelow è franata all'11,4% perdendo quasi 20 punti.

I socialdemocratici si salvano ma sono insignificanti al 6,1% (-2,1), i Verdi volano via dal parlamentino con un 3,9% (-1,3), sotto la soglia di sbarramento del cinque.

In questo quadro, anche se la Cdu si sente pronta a prendere le redini in mano, Hoecke si è comunque fatto avanti invitando i partiti alle consultazioni per formare una coalizione. «Siamo pronti ad assumere la responsabilità del governo», ha affermato, «senza di noi non può esserci stabilità in Turingia. Siamo noi adesso il partito del popolo».

Il muro contro l'ultra destra sembra reggere

Tecnicamente non ha torto, perché è il partito più forte in genere a condurre il gioco. Alternative für Deutschland resta però isolata, e anche la sera della sua «sensazionale, storica vittoria», come l'ha definita il leader nazionale Tino Chrupalla, il cordone sanitario eretto dagli altri sembra reggere.

Nessuna collaborazione con l'ultradestra, hanno ribadito infatti i cristiano democratici e la stessa Sahra Wagenknchet, la quale però ha anche annunciato che «stabilire che tutto quello che dice l'Afd sia sbagliato per principio, anche quando afferma una cosa giusta, non fa che rafforzarla».

Basta coi tabù, è la linea della donna che ha distrutto la sinistra nell'Est, dal punto di vista degli ex compagni della Linke. Le coalizioni possibili non sono tante: se si escluderà l'estrema destra, la Cdu dovrà comunque governare con Bsw e scegliere fra Linke e socialdemocratici.

Balzo dell'AfD anche in Sassonia

Non è molto più semplice la situazione in Sassonia, dove la Cdu con il 31,7% (-0,4) dei voti ha un leggero vantaggio sull'Afd, data al 31,4% (+3,9). Anche qui si è affermato il Bsw con l'11,5%, i socialdemocratici hanno raccolto un magro 7,5% e i Verdi il 5,2.

La Linke è scivolata fuori dal parlamentino con il 4,6% (-5,8). Con i numeri usciti dalle urne, la partita politica nell'est non è affatto conclusa e il clima di incertezza si farà sentire anche a Berlino, destabilizzando un governo, quello semaforo del cancelliere Olaf Scholz, già da tempo ritenuto da molti troppo precario.

«Non abbiamo raggiunto dei buoni risultati e non siamo contenti alla Willy Brandt Haus», ha ammesso il segretario generale dell'Spd Kevin Kuehnert, «ma siamo riusciti ad evitare quello che noi temevamo e alcuni speravano: e cioè che per la prima volta uscissimo dai Laender».

I socialdemocratici, ha annunciato Kuehnert, reagiranno facendo sentire di più il profilo del partito al governo: «Non ci faremo più provocare da altri che sono usciti rumorosamente dai parlamenti». Il riferimento è ai liberali, che hanno ottenuto l'1% in entrambe le regioni.

SDA