L'Uruguay «scopre» di possedere un terreno in Arabia Saudita, usato dagli USA

Un terreno di proprietà dell'Uruguay era andato dimenticato a Riad. (Immagine d'archivio). Keystone

Il governo uruguaiano ha «scoperto» di possedere un terreno nel quartiere diplomatico di Riad, capitale dell'Arabia Saudita, attualmente utilizzato dagli Stati Uniti come parcheggio senza che venga però pagato l'affitto. Lo riferisce Infobae, ricostruendo la vicenda.

SDA

Il terreno era stato acquistato dal governo uruguaiano 42 anni fa per 280mila dollari per costruire l'ambasciata uruguaiana, progetto che nel corso dei decenni non si è mai concretizzato. Da 15 anni è utilizzato come area di sosta per i funzionari della vicina ambasciata Usa.

Dopo aver verificato della legittimità della proprietà, l'ambasciatore uruguaiano in Arabia Saudita, Nelson Chaben, ha chiesto spiegazioni alla sede diplomatica statunitense, dove i funzionari presenti non sapevano che stavano utilizzando un terreno altrui.

I due Paesi hanno concordato di iniziare a regolarizzare la situazione stabilendo un affitto annuale di 2mila dollari per un massimo di tre anni. Tuttavia l'accordo non è stato ancora accettato dal municipio di Riad perché nel contratto di compravendita di 42 anni fa, l'Uruguay si impegnò a non affittare il terreno e assicurò che lì sarebbe stata costruita la nuova ambasciata.

Lo Stato uruguaiano inoltre non potrà farsi pagare per l'occupazione del territorio negli anni precedenti.

SDA