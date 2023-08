Proteste a Baghdad dopo un rogo del Corano davanti all'ambasciata dell'Iraq a Copenhagen da parte di un gruppo ultranazionalista lo scorso 22 luglio. (foto d'archivio) Keystone

Il governo danese ha deciso di proibire i roghi del Corano. Lo rendono noto fonti del Ministero della Giustizia.

Il governo danese ha presentato un disegno di legge per vietare i roghi del libro sacro dell'Islam dopo i disordini scatenati in diversi Paesi musulmani dalle profanazioni del Corano sul suo territorio.

La legge «proibirà il trattamento inappropriato di oggetti di significativo significato religioso per una comunità religiosa», ha detto il ministro della Giustizia Peter Hummelgaard in conferenza stampa, aggiungendo che il riferimento era in particolare al fatto di bruciare o calpestare questi oggetti in luoghi pubblici.

«Atto sostanzialmente sprezzante e antipatico», il fatto di bruciare un Corano «danneggia la Danimarca e gli interessi danesi», ha stimato il ministro.

Il nuovo testo sarà inserito nel capitolo 12 del codice penale, che tratta della sicurezza nazionale. «Questo è il cuore e la motivazione di ciò che stiamo facendo», ha insistito. «Non possiamo continuare a stare a guardare mentre alcuni individui fanno tutto il possibile per provocare reazioni violente», ha detto Hummelgaard.

La disposizione legale si applicherà anche alle profanazioni della Bibbia, della Torah o di simboli religiosi come il crocifisso. L'autore del reato rischia una multa e una pena detentiva di due anni.

SDA