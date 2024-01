Marija Vorontsova in un'intervista. Screenshot: YouTube/ПРОМОМЕД Россия

Per lei è come se le violazioni dei diritti umani in Russia e in Ucraina non esistessero: la figlia maggiore di Vladimir Putin, Mariya Vorontsova, afferma in una rara intervista che nel suo Paese l'essere umano è messa al centro dell'attenzione.

Mariya Vorontsova è la figlia maggiore di Vladimir Putin. La 38enne di solito evita le luci della ribalta, ma a dicembre l'endocrinologa dell'Università Lomonosov di Mosca ha rilasciato un'intervista che sta facendo scalpore.

Vorontsova nell'ottobre 2021 al «Russia Eurasian Women's Forum» di San Pietroburgo. IMAGO/SNA

Il motivo? La donna dipinge un'immagine della Russia molto diversa da quella che probabilmente hanno gli ucraini, e di certo non solo loro. «Siamo una società in cui le persone sono messe al centro e per noi il valore più alto è sempre la vita umana», afferma.

Questo non combacia decisamente con l'impero di suo padre, in cui i russi cadono dalle finestre, i suoi soldati bruciano a morte in Ucraina e la società civile ucraina è messa in ginocchio con bombe e missili. Per non parlare dei bambini ucraini che vengono rapiti e dei cargo di grano che non possono più lasciare il Mar Nero.

Ama «i dipinti, i musei, il teatro e la musica»

Mentre alcuni dei suoi connazionali devono stringere la cinghia a causa della guerra, Vorontsova si gode la vita. Ad esempio praticando il surf o lo sci. La donna spiega infatti che dedica «almeno qualche ora alla settimana a uno stile di vita sano, allo sport». E aggiunge che è ispirata da «tutto ciò che è bello: dipinti, musei, teatro e musica».

La 38enne si presenta come una cittadina istruita: «Nel tempo libero leggo persino letteratura scientifica o medica». E parla anche del progresso medico globale. Per inciso il fatto che sia la figlia del presidente russo non viene menzionato.

Mentre la conversazione di 42 minuti è stata visualizzata quasi 5'800 volte su YouTube, avrebbe anche quasi raggiunto le 225.000 visualizzazioni sul social network russo Vkontakte, come riporta il «Moscow Times», citando il sito web di notizie investigative «Agentstvo».

Chi è Marija Vorontsova?

L'intervista è stata promossa da «Medtech.Mocsow», un'organizzazione non-profit che fa parte dell'Ufficio del sindaco di Mosca ed è stata condotta dal suo amministratore delegato, Vyacheslav Shulenin, che ha fatto carriera fino a diventare vice capo dello staff tra il 2013 e il 2017.

Dalla guerra in Ucraina, le figlie di Putin Mariya appunto e Katerina Tikhonova sono state inserite nella lista delle persone a cui sono destinate le sanzioni dell'Occidente. Secondo fonti ucraine, le due guadagnano insieme oltre 1,2 miliardi di rubli all'anno, pari a 11,6 milioni di franchi.

Come endocrinologa Vorontsova si occupa di ricerche su ghiandole e ormoni: tuttora pubblica regolarmente con una casa editrice di Basilea.

È figlia del capo del Cremlino e della sua ex moglie: Lyudmila Putina, 66 anni, che ha dato alla luce Mariya nel 1985 a Leningrado, alias San Pietroburgo. Un anno dopo è nata a Dresda la sorella Katerina. I genitori hanno divorziato nel 2014.