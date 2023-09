La figlia di Putin pubblica con una casa editrice svizzera

Maria Vorontsova, figlia di Vladimir Putin, è endocrinologa pediatrica e docente all'Università Statale di Mosca. IMAGO/SNA

Una casa editrice svizzera ha deciso di pubblicare dei testi di Maria Vorontsova, figlia di Vladimir Putin. Ma i dipendenti si sono messi sulle barricate perché temono per la reputazione del proprio datore di lavoro.

La primogenita di Putin, Maria Vorontsova, pubblicherà dei testi specializzati presso una casa editrice svizzera. Lo riporta il «Blick». La figlia del presidente russo è endocrinologa pediatrica e docente all'Università statale di Mosca.

Dall'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina, la dottoressa 36enne ha già stampato tre articoli con la casa editrice MDPI di Basilea.

«Ciò può rovinare la reputazione dell'editore», avrebbe detto un dipendente, che ha preferito rimanere anonimo, secondo il canale russo Telegram Mojem Objasnit.

Non c'è alcuna violazione della legge

«MDPI si impegna rigorosamente per l'imparzialità», chiarisce l'editore su richiesta del «Blick». «Il nostro obiettivo principale è garantire la validità scientifica e l’integrità dei contenuti inviati attraverso rigorosi processi di revisione tra pari».

Attualmente sono in corso indagini interne sulle pubblicazioni di Vorontsova, ha continuato l'editore. Tuttavia, dalla casa editrice non arriva alcun denaro a Vorontsova, il che significa che non vi è alcuna violazione della legge.