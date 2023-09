Presunte scoperte, perdite reali e attacchi nelle retrovie in Ucraina

Un militare si trova vicino al foro del bombardamento dopo che i missili hanno colpito a Kharkiv in Ucraina, il 21 settembre 2023. KEYSTONE

L’esercito ucraino sta sfondando nel sud? È ancora troppo presto per parlare di un tale successo: le parti in guerra sono al momento impegnate in aspri combattimenti sia nel nord che vicino a Bakhmut e nel sud.

Hai fretta? blue News riassume per te I sabotatori hanno distrutto due aerei e un elicottero in un aeroporto militare non lontano da Mosca.

Nel frattempo, un video di un attacco di droni contro un aeroporto militare ucraino mostra che la portata dei droni russi è stata aumentata.

Le truppe russe sembrano perdere terreno nel nord del fronte.

Nonostante gli svantaggi tattici, Mosca lancia dei contro attacchi su Klishchijwka e Andriivka a sud di Bakhmut.

A Robotyne, Kiev utilizza i veicoli corazzati Stryker e Marder, che vengono ripresi dai droni russi.

La Russia continua ad avere problemi con Counter Battery Fire e con il morale delle proprie truppe. Mostra di più

Il conflitto in Ucraina mostra chiaramente quanto sia complicata la guerra. Tutto è collegato a tutto il resto. Prendiamo ad esempio l’attacco ucraino con i mega droni contro gli obiettivi nella Russia occidentale del 29 agosto.

Nell'oblast' di Pskov non sono stati distrutti solo gli aerei da trasporto, ma è stata colpita anche la base del 104° reggimento aviotrasportato a Cherekh. Ecco perché una parte di queste truppe ha raggiunto solo ora il fronte meridionale, dove l’esercito russo fatica a mantenere la sua principale linea di difesa.

Il fatto che Mosca non abbia ulteriormente rafforzato la linea Surovikin è dovuto ancora all’attacco ucraino a sud di Bakhmut: la battaglia per Klishchijivka e Andriivka impegna forze che mancano al Cremlino nel sud. Ma le parti in guerra si infliggono perdite reciproche anche dietro il fronte.

Pesanti attacchi nelle retrovie

A volte queste perdite possono essere molto durature: ad esempio, come nel summenzionato attacco ucraino a un aeroporto militare, i preziosi bombardieri Tu-22M3 che non vengono più prodotti vanno in fiamme. Il Cremlino sta perdendo un Il-20M e un An-148: gli aerei spia, di cui erano solo 19, e i trasportatori non vengono più costruiti.

L'attacco è avvenuto il 18 settembre all'aeroporto Chkalovsky, a soli 31 chilometri da Mosca. I sabotatori «non identificati» continuano e abbattono pure un’elicottero d’assalto Mi-28N, scrive il politico ucraino Anton Gerashchenko riferendosi all’intelligence militare. Le informazioni non possono essere verificate.

Ma la Russia può colpire anche dietro le linee nemiche: un video mostra come un drone russo ha danneggiato un MiG-29 nell’aeroporto militare vicino a Kryvyi Rih il 19 settembre. Si trova a circa 70 chilometri dietro il fronte, che prima era abbastanza lontano.

Quindi si presume che la Russia ha probabilmente aumentato la portata del suo drone Lancet-3, che sta già causando grossi problemi alle truppe ucraine.

Sorprendenti perdite russe nel nord

Circolano sempre voci secondo cui la Russia stia radunando truppe nel nord per un grande attacco contro Kupyansk. In effetti, Mosca sta perdendo terreno in questa zona. A Novoselivske, l'unico villaggio che l'esercito è riuscito a conquistare, i russi vengono nuovamente attaccati.

Le località da nord a sud (per le icone ucraine): Kupjansk, Novoselivske, Novojehorivka e Torske, dove i russi sono riusciti ad avanzare più a ovest. YouTube/Military Lab

Secondo Military Lab, nel loro attacco a Novoselivske, le forze ucraine stanno approfittando del fatto che molte truppe russe sono state spostate più a nord, a Novojehorivka. Ma a quanto pare lì le cose stanno andando male: l’esercito avrebbe perso molti carri armati e soldati in questa parte del fronte, come sembrano mostrare le immagini sui social media.

It appears that Ukrainian forces were able to stop a pair of Russian armored pushes towards Novoiehorivka, Luhansk Oblast in the last few weeks, inflicting heavy casualties.



Seen here, a destroyed T-90M, three T-72B3s, a BMP-3, and a pair of BMP-2s join the earlier seen losses. pic.twitter.com/DCkFjFerOw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 19, 2023

Il Cremlino ha subìto pesanti perdite anche a sud di Bakhmut. Ma sebbene l'esercito ucraino si trovi in una posizione tattica migliore perché opera da una posizione elevata in una foresta, Mosca ha ordinato contrattacchi dopo la cattura di Klishchijivka e Andriivka.

Footage from the 3rd Separate Assault Brigade.



"How the Russians were burned out of the forest strip near Andriivka: a view from a UAV," the brigade adds. pic.twitter.com/6RaZD9IBOP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 22, 2023

Stryker e Marder in azione a Werbowe

Gli ucraini non sono solo sfortunati, scrive il Washington Institute for the Study of War. Dopo i recenti guadagni di terreno, gli ucraini possono aggiungere anche la loro artiglieria. Questo significa che è a portata di mano l'autostrada T01513, che rifornisce Bakhmut da sud.

Il terrapieno ferroviario è la nuova linea di difesa russa, dove continuano i feroci combattimenti. La linea gialla: l'autostrada che porta da Bakhmut a Horlivka. La situazione è del 20 settembre. MilitaryLand

I combattimenti sono al momento più intensi vicino a Robotyne, nel sud del Paese, dove i soldati ucraini hanno fatto irruzione nella principale linea di difesa nemica vicino a Werbowe. Sono stati utilizzati per la prima volta veicoli corazzati, come mostrano le immagini dei droni russi.

Si suppone che stiano scaricando la fanteria in due posizioni lungo la trincea. L'altra parte risponde con il fuoco dell'artiglieria, che può anche mettere a segno dei colpi. Tuttavia, a quanto pare, i droni russi o le granate con propulsione a razzo non vengono utilizzati, il che suggerisce che i difensori siano indeboliti.

Due problemi fondamentali della Russia

Come descrive Reporting from Ukraine, l’esercito ucraino ha concentrato le truppe in una pianura a nord-est di Robotyne che possono avanzare in varie direzioni. La parte avversaria deve quindi sfruttare le proprie forze per non lasciare che si creino vuoti.

La situazione tattica a Robotyne: la Russia deve allungarsi. YouTube/Reporting from Ukraine

Resta da vedere quanto sarà sostenibile l’avanzata ucraina nel sud. Tuttavia, nelle ultime settimane due aspetti importanti per la controffensiva hanno funzionato come un filo conduttore: da un lato, Kiev continua ad avere molto successo nel contrastare le difese aeree nemiche...

#Ukraine: An active Russian Osa SAM system was destroyed by a Ukrainian precision artillery strike south of Lozove, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/eVvSvgOnbb — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 20, 2023

... e nel distruggere l'artiglieria in un duello con la medesima artiglieria.

Bit of an update on that burning Russian 2S5 Giatsint-S SPH post Ukrainian counterbattery strike.



Catastrophic fire. pic.twitter.com/OgvzWpg9ri — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 22, 2023

E dall'altro gli uomini di Mosca hanno problemi di morale. Non c’è da stupirsi: i soldati russi mobilitati in Ucraina sopravvivono presumibilmente solo per 4,5 mesi. Il 20% non riesce a gestire otto settimane. Si ipotizza che i feriti vengano rimandati al fronte nonostante le ferite. Chiunque rifiuti gli ordini deve aspettarsi la tortura.