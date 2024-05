La giuria ha iniziato a deliberare nel processo per l'uso di denaro sporco contro Donald Trump. I giurati devono raggiungere un verdetto unanime. La presa di decisione può durare da poche ore a diversi giorni.

Dopo essersi riunito con i suoi avvocati, il candidato repubblicano alla presidenza, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump esce dall'aula per fare delle osservazioni ai media, mentre i 12 giurati iniziano a deliberare al suo processo penale presso la Corte Suprema dello Stato di New York il 29 maggio 2024. KEYSTONE

Hai fretta? blue News riassume per te La posta in gioco per Donald Trump è alta: sono state pronunciate le arringhe conclusive del processo per l'uso di denaro sporco nel caso della pornostar Stormy Daniels.

Dopo sei settimane movimentate in tribunale, la giuria deve decidere se l'ex presidente è colpevole.

Il verdetto potrebbe essere raggiunto in qualsiasi momento di questo storico processo.

Anche una condanna potrebbe aiutare Trump nella sua corsa verso la Casa Bianca. Mostra di più

Nel primo processo penale della storia contro un ex presidente degli Stati Uniti, la giuria si è ritirata per deliberare sul verdetto.

Nel processo contro Donald Trump, il giudice Juan Merchan ha fatto uscire la giuria dall'aula mercoledì dopo le istruzioni obbligatorie ai dodici newyorkesi, come riportato da diversi giornalisti presenti.

Il repubblicano si è dichiarato non colpevole e potrebbe correre alle elezioni presidenziali di novembre anche se venisse giudicato colpevole.

Se la giuria non riuscisse a raggiungere un accordo anche dopo lunghe deliberazioni, il processo verrebbe annullato. In questo caso potrebbe essere ripetuto con un'altra giuria.

La difficile vicenda del «denaro sporco»

Da metà aprile sono stati ascoltati più di 20 testimoni. La Procura accusa Trump di aver voluto migliorare le sue possibilità di successo nelle elezioni presidenziali del 2016 pagando 130.000 dollari il silenzio dell'attrice porno Stormy Daniels e di aver poi contabilizzato illegalmente il flusso di denaro.

Sebbene il pagamento in sé - che non è stato contestato da nessuna delle due parti - non fosse illegale, l'ormai 77enne avrebbe manipolato i documenti quando ha rimborsato l'importo al suo avvocato personale di allora, Michael Cohen, per nascondere il vero motivo della transazione.

Questo lo ha reso colpevole di 34 capi d'accusa per finanziamento illegale della campagna elettorale.

L'accusa e la difesa hanno fatto le loro arringhe nel processo contro Donald Trump: la giuria sta ora decidendo se l'ex presidente è colpevole o meno. Doug Mills/The New York Times via AP, Pool/KEYSTONE

La sentenza sarà determinata in seguito in caso di verdetto di colpevolezza

Il magistrato ha ammonito i dodici giurati a non prendere decisioni «basate su stereotipi o pregiudizi» e a mettere da parte «qualsiasi opinione personale abbiate a favore o contro l'imputato», valutando solo i fatti e le prove.

Merchan ha anche chiarito che non spetta a loro «speculare su questioni legate alla sentenza o alla punizione», che sono di sua pertinenza.

Il giudice ha inoltre spiegato che per un verdetto di colpevolezza serve andare «oltre ogni ragionevole dubbio».

E che non possono condannare Trump «solo sulla base della testimonianza di Michael Cohen (il suo ex avvocato) perché in base alla legge lui è un complice».

Due elementi per ogni accusa

Il giudice Merchan ha istruito la giuria sul fatto che l'accusa avrebbero dovuto dimostrare due elementi per ogni capo d'accusa affinché Trump fosse dichiarato colpevole.

Dovranno stabilire che «personalmente o attraverso la collaborazione con un'altra o più persone ha fatto o causato una falsa iscrizione nei registri». L'accusa dovrebbe anche dimostrare che l'ex presidente lo ha fatto con l'intenzione di commettere o coprire un altro crimine.

In caso di verdetto di colpevolezza, il giudice Merchan stabilirà la sentenza in un'udienza separata. In caso di condanna, Trump rischia una pena detentiva di diversi anni, che potrebbe anche essere sospesa, o una multa.

Anche una condanna potrebbe favorire Trump

La sentenza avrà probabilmente un impatto anche sull'attuale campagna elettorale negli Stati Uniti, ma la domanda è: in che misura e a vantaggio di chi?

Trump sta cercando di trasformare le accuse in un vantaggio personale e di mobilitare i suoi sostenitori mettendosi in scena come vittima di un sistema giudiziario politicamente motivato.

Il presidente in carica Joe Biden, invece, che cerca la rielezione a novembre, non sembra aver beneficiato in modo significativo del processo contro il suo sfidante.

I media statunitensi hanno ipotizzato che, rispetto ad altri processi, è più probabile che la giuria non riesca a trovare un accordo sul verdetto, date le forti divisioni nella società statunitense e la figura polarizzante di Trump.