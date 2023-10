L'aumento del contingente militare britannico fa seguito al violento attacco contro la polizia del Kosovo del 24 settembre e all'aumento della tensione nella regione. (Foto archivio) Keystone

Circa 200 soldati britannici aggiuntivi saranno schierati in Kosovo per rafforzare la presenza della Nato. Lo ha riferito l'Alleanza Atlantica.

Si tratta di una forza di riserva messa a disposizione nel fine settimana per la Kfor, la forza schierata dalla Nato in Kosovo, per far fronte al rinascere della tensione nella regione.

«Il Regno Unito sta schierando circa 200 soldati del 1° Battaglione del reggimento reale della Principessa di Galles per unirsi a un contingente britannico di 400 uomini già dispiegato in Kosovo, e ulteriori rinforzi seguiranno da altri alleati», ha detto Dylan White, portavoce della Nato.

«La decisione fa seguito al violento attacco contro la polizia del Kosovo del 24 settembre e all'aumento della tensione nella regione», ha aggiunto, senza fare riferimento esplicitamente alla dichiarazione di venerdì di Washington che avvertiva di un rafforzamento militare serbo al confine del Kosovo.

Domenica la Nato ha nuovamente invitato alla calma e ha chiesto che Belgrado e Pristina riprendano il dialogo il prima possibile come «l'unico modo per raggiungere una pace duratura», ha detto White.

SDA