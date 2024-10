Kim Yo Jong, la potente sorella del leader nord coreano Kim Jong Un in una foto d'archivio. KEYSTONE

Kim Yo-jong, la potente sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, ha avvertito Seul che affronterebbe un «terribile disastro» se i droni teleguidati raggiungessero di nuovo Pyongyang, all'indomani delle accuse su tre incursioni del genere fatte sulla capitale dello Stato eremita il 3, il 9 e il 10 ottobre.

SDA

Venerdì il Nord ha accusato il Sud di aver inviato droni carichi di volantini di propaganda anti-comunista nello spazio aereo di Pyongyang: l'ipotesi era stata negata dal ministro della Difesa sudcoreano Kim Yong-hyun, il Comando dei capi di stato maggiore congiunti aveva affermato di «non poter confermare le accuse» e che avrebbe fatto verifiche tra i gruppi di attivisti nordcoreani rifugiatisi al Sud.

La sorella del leader Kim Jong-un ha affermato che i droni erano stati spediti dai «gangster militari» sudcoreani: «Il momento in cui un drone della Repubblica di Corea dovesse essere scoperto di nuovo nel cielo sopra la nostra capitale porterà sicuramente a un disastro orribile», ha osservato in una dichiarazione rilasciata in serata e diffusa dall'agenzia ufficial Kcna.

I droni, presumibilmente inviati dal Sud, avevano lanciato propaganda anti-regime e i volantini pieni di «frasi incendiarie e spazzatura», ha aggiunto il dispaccio della Kcna, secondo cui l'incidente è una «violazione gratuita del diritto internazionale e un grave attacco militare».

Nonostante gli sforzi ufficiali per evitare le tensioni, gli attivisti sudcoreani hanno ripreso il lancio di palloncini aerostatici con volantini di propaganda anti-Kim e altro materiale, tra cui chiavette Usb con canzoni K-pop e fiction televisive sudcoreane, provocando le forti proteste del Nord.

In risposta, Pyongyang ha iniziato da maggio a lanciare palloni aerostatici verso la Corea del Sud carichi di rifiuti e letame, a testimoniare il crollo delle relazioni intercoreane.

