La Spagna caccia dei diplomatici americani dal Paese per spionaggio

Uno sguardo nell'ambasciata statunitense a Madrid: tre diplomatici americani hanno dovuto lasciare il Paese. Yvette Gonzàlez

Spagna e Stati Uniti sono in realtà degli alleati, ma anche tra amici ci sono tensioni: Madrid ha espulso dal Paese tre diplomatici statunitensi per spionaggio.

Hai fretta? blue News riassume per te Un anno fa, degli agenti statunitensi a Madrid avrebbero reclutato due dipendenti del centro nazionale di intelligence spagnolo.

I due avrebbero trasmesso informazioni top secret agli Stati Uniti.

Tre diplomatici statunitensi sono stati espulsi dal Paese per questo motivo. Ne seguiranno altri tre. Mostra di più

La Spagna caccia dal Paese tre diplomatici statunitensi per spionaggio. Come riporta il sito di notizie spagnolo «El Español» gli americani sono stati sorpresi a reclutare due agenti del Centro nazionale di intelligence (CNI) spagnolo.

Questi avrebbero poi trasmesso dati top secret all'ambasciata statunitense. Il duo però è stato smascherato e i traditori sono stati arrestati a settembre. Il controspionaggio spagnolo si è espanso dopo il 2010, quando è stata smascherata una spia che aveva passato segreti alla Russia.

L'ambasciatrice statunitense afferma di non saperne nulla

Alcune fonti dell'intelligence avrebbero confermato ad «El Español» che degli agenti statunitensi avrebbero corrotto i due spagnoli un anno fa per ottenere da loro informazioni. L'importo del compenso non è stato reso pubblico. Uno dei due è ancora in carcere, il secondo è stato nel frattempo rilasciato ed è in attesa di processo.

Madrid ha già cacciato tre diplomatici statunitensi dal Paese e vuole espellerne altri tre. La ministra della difesa Margarita Robles e il ministro degli esteri José Manuel Albares si sono incontrati a Madrid con l'ambasciatrice americana Julissa Reynoso. Quest'ultima ha assicurato loro che non sapeva nulla dell'azione e si è scusata.