A poco più di due mesi dall'election day, Joe Biden e Kamala Harris tengono il loro primo comizio insieme dopo il cambio del ticket celebrando con i sindacati il Labor Day, che negli Stati Uniti segna la fine dell'estate e l'inizio dello sprint elettorale finale.

Teatro dell'evento Pittsburgh, storica e iconica città industriale della Pennsylvania, cruciale Stato in bilico dove Biden è nato e che sarà il primo a inaugurare il voto anticipato il 16 settembre, seguito da Virginia e Minnesota il 20 e dall'Illinois il 26.

Presenti a Pittsburgh anche il governatore del Keystone State Johs Shapiro, astro nascente del partito, e il senatore Bob Casey, che corre per la rielezione. Con i leader dem anche i dirigenti locali e nazionali delle principali Union, tra cui la International Brotherhood of Electrical Workers, la Afl-Cio.

E la United Steelworkers, il sindacato dei metalmeccanici al quale Harris promette di opporsi alla vendita della Us Steel ai giapponesi, allineandosi a Biden e anche a Donald Trump in difesa delle industrie strategiche americane dall'assalto straniero.

Prima Kamala ha fatto tappa in un'altra roccaforte sindacale, Detroit, in Michigan, altro cruciale Stato in bilico. Sul palco anche la governatrice Gretchen Whitmer, pure lei tra i leader emergenti del partito, e due dei più noti dirigenti del mondo del lavoro: Randi Weingarten, alla guida della American Federation of Teachers, e Shawn Fain, capo della United Automobile Workers, la potente union delle tute blu nella capitale americana dell'auto.

L'obiettivo è chiaro: mantenere il focus sugli swing state corteggiando la working class nel giorno della sua festa, il Labor Day.

Biden torna dopo due settimane di ferie

La tappa di Pittsburgh segna anche il riemergere di Biden dopo due settimane di ferie tra California e Delaware per fare campagna a sostegno della sua vice, indossando i panni del volontario dopo aver deposto quelli del candidato: in settimana, mentre Kamala si preparerà al dibattito tv del 10 settembre, sarà ancora in Pennsylvania ma anche in Wisconsin e Michigan, ossia gli Stati del decisivo 'Blue wall' che nel 2020 riuscì a strappare di poco a Trump.

Un'area dove Biden, che si è definito «il presidente più pro union della storia», può incidere ancora sul voto degli operai e dei pensionati. Il presidente intende vantare i risultati raggiunti ma anche indicare quello che farà nei suoi ultimi mesi di presidenza, per definire la sua eredità, anche in politica estera.

Non è ancora dato sapere quando Biden e Harris compariranno di nuovo insieme: probabile che i due si dividano i compiti, mentre Kamala tenta di ridefinirsi e smarcarsi dal suo boss, difendendo quanto fatto insieme a lui ma indicando «la nuova strada da seguire» e «il lavoro che c'è ancora da fare».

