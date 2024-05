Il presidente russo Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio dei legislatori della Russia al Palazzo Tauride di San Pietroburgo, il 26 aprile 2024. KEYSTONE

La Russia sta guadagnando territorio nell’est dell’Ucraina. Kiev si aspetta una grande offensiva a maggio. L’Ucraina sta perdendo la guerra? L’economista militare dell’ETH Marcus Keupp mette in prospettiva i successi russi.

tgab Gabriela Beck

I russi guadagnano terreno e spingono gli ucraini sulla difensiva.

L’economista militare dell’ETH Marcus Keupp è ancora convinto che Putin non riuscirà a spazzare via l’Ucraina come Stato indipendente.

Quando è iniziata l’invasione, il 24 febbraio 2022, quasi nessuno avrebbe pensato che questa guerra sarebbe durata così a lungo. E in questo momento sembra che Putin si sia avvicinato molto al suo obiettivo di spazzare via l’Ucraina come Stato indipendente.

Negli ultimi giorni l’esercito russo ha conquistato diversi villaggi e sembra stia abbattendo le difese ucraine.

«Siamo attualmente nella fase dell'offensiva russa», conferma l'economista militare dell'ETH Marcus Keupp in un'intervista a «watson». Questa non è però sostenibile, aggiunge l'esperto. Putin ha lo stesso problema di Adolf Hitler nella seconda guerra mondiale, che sarebbe: il tasso di produzione russo non riesce a tenere il passo con il tasso di consumo.

«I russi stanno bruciando praticamente tutto il materiale e le persone che hanno a disposizione», dice Keupp. D'altra parte l’Occidente sta accelerando la produzione e stabilizzando la logistica. Questo processo ha richiesto del tempo, ma sta lentamente guadagnando slancio.

I magazzini russi si stanno svuotando

Il governo degli Stati Uniti ha promesso all’Ucraina un pacchetto di aiuti militari del valore miliardario per la fornitura di armi a lungo termine. I primi pacchi sono già in arrivo.

Londra ha anche promesso a Kiev 3,5 miliardi di franchi all’anno – per tutto il tempo necessario. Nel frattempo la Spagna ha annunciato la consegna di missili per il sistema di difesa aerea Patriot.

Putin non ha nulla per contrastare questa offerta a lungo termine, sostiene Keupp. Le previsioni più ottimistiche al momento presuppongono che la Russia potrebbe produrre dai 400 ai 500 carri armati all’anno, riparando i modelli più vecchi e non producendone di nuovi.

Gli esperti stimano che la Russia perde ogni giorno dai quattro ai cinque carri armati nella guerra contro l’Ucraina. Si tratterebbe di oltre 1.000 pezzi all’anno, molto di più di quanto il Paese possa produrre nello stesso periodo.

Le immagini satellitari mostrano che i magazzini di materiali russi si stanno lentamente svuotando. Anche lo stesso Ministro della Difesa Sergei Shoigu ha ammesso la scorsa settimana ad un giornale russo che la Russia ha urgentemente bisogno di aumentare la propria produzione per la difesa.

Keupp ritiene che il consumo di materiale e del personale sia in definitiva decisivo per la guerra a favore dell'Ucraina.

Putin ha poco tempo a disposizione

Putin può ottenere una svolta ora, in questo breve lasso di tempo in cui l’Ucraina è indebolita dalla mancanza di munizioni e materiali – anche grazie alle macchinazioni politiche dei repubblicani negli Stati Uniti, che hanno bloccato a lungo il tanto necessario pacchetto americano di aiuti militari. Putin lo sa e sta cercando di fare progressi con tutti i mezzi possibili.

Anche se il presidente russo riuscisse a conquistare ulteriore territorio e persino a occupare il Donbass, Keupp è però certo che non raggiungerebbe i suoi obiettivi di guerra originali. Non appena arriverebbe il materiale occidentale, l’Ucraina riprenderebbe immediatamente i combattimenti.

Secondo l’esperto militare i russi non hanno alcuna possibilità di mantenere gli obiettivi conquistati. «Putin sta conducendo questa guerra senza una vera strategia», afferma Keupp nell’intervista.

«Questo era anche un problema di Hitler», afferma l'economo. «Durante la seconda guerra mondiale gli americani spinsero sempre più risorse nell'Unione Sovietica attraverso il corridoio persiano, e dopo il 1943 Hitler fu respinto sempre più indietro».