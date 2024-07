L'esperto: «Trump non è particolarmente forte come candidato»

Donald Trump. Immagine: sda

Con il ritiro di Joe Biden, i democratici si trovano di fronte a una sfida: chi candidare per fare sì che Donald Trump possa venire battuto? blue News ne ha parlato con gli esperti statunitensi Sarah Wagner e il prof. Dr. James Davis.

Hai fretta? blue News riassume per te La decisione di Joe Biden di non ricandidarsi cambia la dinamica delle primarie USA del 2024.

Le possibilità di successo di Kamala Harris sono cruciali per la campagna democratica.

Sarah Wagner e James W. Davis sottolineano l'importanza di mobilitare i gruppi di elettori e di evidenziare le debolezze di Trump.

Per vincere, i democratici devono offrire alternative al 78enne e fare appello ai giovani elettori e alle minoranze. Mostra di più

Sarah Wagner, M.A. Foto: Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz e.V. Le ricerche della politologa e vicedirettrice dell'Accademia Atlantica della Renania-Palatinato si concentrano sulla politica interna americana, in particolare sul partito democratico, e sulle relazioni transatlantiche.

La decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di non ricandidarsi ha cambiato le dinamiche in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

Il Partito democratico deve ora unire le forze per proporre un nuovo candidato forte che possa tenere testa allo sfidante repubblicano Donald Trump.

Al centro di queste considerazioni c'è la vicepresidente Kamala Harris, le cui possibilità di successo e le cui sfide saranno decisive nei prossimi mesi.

Chi può battere Trump? La Harris è stata davvero così pessima come viene spesso dipinta? E quale strategia dovrebbero adottare i democratici nei prossimi mesi?

Prof. Dr. James W. Davis Foto: Universität St. Gallen L'area di ricerca della cattedra di Relazioni internazionali dell'Università di San Gallo comprende le teorie di politica internazionale, la politica di sicurezza globale, l'analisi della politica estera e il ruolo del potere politico in generale.

blue News ha parlato con gli esperti statunitensi Sarah Wagner, vicedirettrice dell'Accademia Atlantica della Renania-Palatinato, e il prof. Dr. James W. Davis, titolare della cattedra di Relazioni internazionali dell'Università di San Gallo, dei prossimi sviluppi della politica americana.

I democratici come possono sconfiggere Donald Trump?

Sarah Wagner: I democratici devono riuscire a mobilitare i loro elettori e un numero sufficiente di swing voters. Soprattutto negli importanti swing States come Michigan, Pennsylvania, Wisconsin e Nevada, sarà fondamentale portare molte persone a votare.

James Davis: Donald Trump non è un candidato particolarmente forte. È invecchiato e sta mostrando delle debolezze. I democratici possono sconfiggerlo se ricordano all'elettorato quanto sia stato caotico sotto la sua leadership, sia in politica estera che in politica interna. La leadership del tycoon durante la pandemia e le sue politiche economiche sono state deboli. Sotto la presidenza di Biden, gli Stati Uniti stanno andando molto meglio. Il problema dei democratici è che non hanno ancora trovato la persona giusta per trasmettere le buone notizie in modo convincente.

Chi potrebbe farlo meglio?

Wagner: Il candidato deve fare appello a diversi gruppi di elettori e, dato il poco tempo che manca alla data delle elezioni, fare molte apparizioni per reintrodursi agli elettori e convincerli a votare per i democratici. Poiché la base degli elettori del partito è molto eterogenea, questa è una sfida per qualsiasi candidato. Il partito sembra ora schierarsi a favore di Kamala Harris e spera che possa soddisfare queste aspettative.

Davis: Un anno fa, avremmo visto molti possibili successori di Joe Biden, come il governatore del Michigan o quello della California. Ora mancano solo tre mesi e mezzo alle elezioni. I democratici hanno bisogno di un candidato con un'organizzazione esistente, risorse finanziarie ed esperienza nazionale. È per questo che vedo bene Kamala Harris. Sono convinto che sia migliore della sua reputazione, ma ha anche alcuni punti deboli: è progressista e viene dalla California, il che è difficile da accettare per molti swing voters. Ha quindi bisogno di un vicepresidente che porti equilibrio al voto; probabilmente un moderato, idealmente un governatore. Ce ne sono parecchi.

Quali successi politici può vantare Kamala Harris? Le critiche nei suoi confronti sono giustificate?

Wagner: Kamala Harris ha punti di forza e di debolezza, ma per il Partito democratico ha la possibilità di rimodellare la campagna elettorale. Non ha soddisfatto molte speranze nel suo ruolo di vicepresidente, i suoi sondaggi si sono attestati intorno al 40% dalla metà del 2021. Le sono state affidate questioni politiche difficili, come l'immigrazione e la legislazione elettorale e ha commesso alcune gaffe pubbliche che sono state pesantemente criticate. Allo stesso tempo, sembra essere un fattore di mobilitazione per i giovani elettori, le donne e i neri americani.

Harris è anche la prima donna asiatico-americana a ricoprire la vicepresidenza. (immagine d'archivio) Aijaz Rahi/AP/dpa

Davis: Come vicepresidente, Kamala Harris ha un compito ingrato. Se ha successo, il merito è del presidente. Se fallisce, la colpa è sua. In questa tradizione, Biden ha affidato ad Harris il problema dell'immigrazione clandestina al confine con il Messico, un problema che è rimasto irrisolto per almeno vent'anni e che né Bush, né Obama, né Trump, né Biden sono riusciti ad affrontare.

Questa ipoteca pesa molto su Harris. Tuttavia, ha dimostrato i suoi punti di forza, soprattutto in politica estera. Ha rappresentato l'amministrazione in importanti forum internazionali e ha agito in modo convincente. Ha sviluppato un profilo forte sulla questione della «libertà riproduttiva»: sottolinea il diritto delle donne di decidere autonomamente in merito alle gravidanze. Ha avuto un grande successo in questo senso, soprattutto perché Biden, in quanto cattolico devoto, era reticente in questo campo.

Cosa significa per Kamala Harris che Barack Obama non la sostiene?

Davis: C'è stata una chiara coreografia dietro le quinte in cui Nancy Pelosi e Barack Obama hanno avuto un ruolo. Si può quindi dire che Harris deve la sua chance all'ex presidente Obama. Anche nel caso della precedente candidatura di Biden, Obama non lo ha appoggiato immediatamente, perché voleva rimanere neutrale come ex presidente fino alla nomina ufficiale. Quindi la posizione di Obama non è nuova.

Quali sfide devono affrontare ora i democratici per mobilitare la loro base di elettori?

Wagner: Nel 2020, Joe Biden è riuscito a migliorare significativamente la performance dei democratici tra la classe operaia bianca, soprattutto tra gli uomini, rispetto al 2016. Questo gruppo di elettori è estremamente importante in Stati chiave come Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. Anche tra gli elettori più anziani Joe Biden ha ottenuto risultati migliori rispetto a Hillary Clinton. Si tratterà di vedere se un nuovo candidato riuscirà a fare altrettanto.

Davis: Dopo la debacle del dibattito, ho detto che un cambiamento potrebbe scatenare un'energia incredibile nel Partito democratico. Lo stiamo vedendo ora: nelle prime 24 ore dopo le dimissioni di Biden, ci sono stati 50 milioni di donazioni a favore di Harris. Questo dimostra che la mobilitazione è iniziata. I miei nipoti, che prima non erano entusiasti, ora sono totalmente motivati perché non devono più immaginare di dare il loro voto a una persona vecchia come i loro nonni.

E quali aggiustamenti strategici possiamo aspettarci dai repubblicani?

Wagner: I repubblicani cercheranno di continuare ad associare Kamala Harris a Joe Biden e a scaricare su di lei le accuse contro le politiche di Biden. Aumenteranno anche le accuse alla Harris di non essere stata onesta con l'opinione pubblica statunitense sullo stato di salute di Joe Biden. Inoltre, il partito repubblicano la riterrà politicamente troppo a sinistra, soprattutto sulla questione dell'immigrazione.

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump arriva a un evento della campagna elettorale. Immagine: Keystone/AP/Rebecca Blackwell

Davis: Attaccheranno sicuramente il Partito democratico e sosterranno che il processo di nomina è corrotto. Il senatore della Florida Marco Rubio sta già sostenendo che i democratici hanno organizzato un colpo di Stato, cosa ovviamente non vera. E saranno pronti ad attaccare il candidato. Hanno fatto molte ricerche sulla Harris e tireranno fuori cose che ha detto in passato e che ora possono sembrare inopportune.

Su quali temi i democratici possono puntare per conquistare nuovi elettori?

Wagner: I democratici continueranno a concentrarsi sulla difesa della democrazia, sui diritti all'aborto e sulla situazione economica. Anche l'opposizione a Donald Trump rimarrà un fattore che potrebbe mobilitare il partito.

Davis: Cercheranno di mettere in evidenza le posizioni radicali dei repubblicani. Il partito di Donald Trump è estremo, le cui posizioni possono danneggiare gli americani. Ad esempio, le alte tariffe sulle importazioni dalla Cina, che costeranno alle famiglie medie dai 2.000 ai 3.000 dollari in più all'anno. Anche il piano di Trump di abrogare l'Obamacare, nonostante milioni di persone ne beneficino, e la sua posizione sull'aborto e sul matrimonio omosessuale, da tempo accettati da molti americani, anche tradizionali. I democratici devono chiarire queste posizioni impopolari di Trump e offrire alternative. Devono mostrare come intendono ridurre l'alto costo della vita, i costi della sanità e i prezzi degli immobili.

In che modo le ali progressiste e moderate del Partito democratico potrebbero influenzare la direzione futura?

Wagner: Finora non ci sono grandi differenze all'interno del partito. Molti politici progressisti si sono già espressi a favore di Harris e l'attenzione del partito è attualmente rivolta alla campagna elettorale, dove si vuole mostrare unità. L'ala progressista che ruota attorno ad Alexandria Ocasio-Cortez ha sostenuto a lungo Biden e ora si è rapidamente schierata a favore di Kamala Harris.

Biden ha arruolato Harris per l'ingrato tema della migrazione: doveva guidare gli sforzi diplomatici con i Paesi della regione e trovare il modo di evitare che le persone si dirigessero verso gli Stati Uniti. (immagine d'archivio) Immagine: Keystone/AP/Susan Walsh

Davis: Un argomento a favore di Biden era la sua capacità di unire le diverse ali del partito. Ad esempio, gli elettori democratici tradizionali, tra cui la maggioranza dei cittadini ebrei, sono favorevoli a Israele, mentre i progressisti sostengono il Movimento per la Palestina Libera e criticano il sostegno di Biden a Israele. Come si possono superare queste tensioni? Ci sono differenze anche sulla politica climatica: gli elettori tradizionali sostengono misure moderate, mentre i progressisti chiedono leggi più severe. Biden è riuscito a colmare questi divari. Harris può fare lo stesso, anche se proviene dall'ala progressista?

Che impatto avrà il ritiro di Biden sulle elezioni congressuali?

Davis: Aiuterà i democratici. Negli ultimi anni si è registrata una tendenza crescente a dividere sempre meno gli elettori tra candidati di partiti diversi. In passato, più persone votavano per un sindaco repubblicano o un deputato democratico. Oggi sono più propensi a sostenere un solo partito. Poiché Biden ha perso sempre più consensi, i candidati degli altri partiti sono stati trascinati in basso. Se riuscissero a trovare qualcuno che raccoglie più consensi, sarebbe d'aiuto.

Come possono i democratici mobilitare i giovani elettori e le minoranze?

Wagner: Per i giovani, l'età di Biden era un punto critico, quindi ora è possibile una nuova dinamica. La campagna deve raggiungere questi elettori e offrire loro un'alternativa concreta a Trump. Questioni come l'alto costo della vita, il cambiamento climatico, la violenza delle armi e la politica legata al Medio Oriente saranno importanti per i giovani elettori.

Il 12 ottobre 2020, migliaia di elettori hanno fatto la fila per votare in anticipo in Georgia per l'elezione del 46mo presidente degli Stati Uniti. La scelta era tra Donald Trump e Joe Biden. Immagine: Keystone/The Augusta Chronicle via AP/Michael Holahan

Davis: C'è il rischio di perdere elettori di minoranza se Kamala Harris non verrà nominata. Le donne di colore, che sono tra le più fedeli sostenitrici dei democratici, potrebbero essere sconvolte. I giovani elettori demotivati potrebbero essere riattivati da Harris, soprattutto perché appartiene alla parte più progressista ed è più giovane di Trump. Questo sembra un cambiamento generazionale, dato che Trump è il candidato più anziano mai nominato. Altri temi importanti per i giovani elettori sono l'alto livello di indebitamento dopo la laurea e il costo elevato dell'istruzione negli Stati Uniti.