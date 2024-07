L'ex capo dei pompieri protegge i suoi cari e viene colpito a morte al comizio di Trump

Corey Comperatore, 50 anni, è stato ferito mortalmente nell'attentato durante il comizio dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump il 13 luglio. Facebook screenshot

Uno spettatore presente al comizio di Donald Trump di sabato in Pennsylvania è stato ferito mortalmente nell'attentato contro l'ex presidente degli Stati Uniti. Ma è riuscito a salvare la moglie e la figlia.

Corey Comperatore, presente al comizio di Donald Trump in Pennsylvania, è rimasto ucciso nell'attentato contro l'ex presidente USA.

Il 50enne capo dei vigili del fuoco ha protetto la moglie e la figlia durante l'attacco, guadagnandosi il riconoscimento postumo di eroe.

La famiglia di Comperatore ha reso omaggio al suo coraggio e alla sua dedizione in messaggi commossi, mentre la figlia lo ha definito un «vero supereroe».

L'assassino Thomas Matthew Crooks, un giovane repubblicano, ha sparato da 130 metri di distanza con un fucile AR, colpendo Trump a un orecchio e ferendo anche altre persone tra il pubblico. Mostra di più

Nell'attentato contro Donald Trump, avvenuto durante il comizio di sabato a Butler, in Pennsylvania, è rimasto ucciso il capo dei vigili del fuoco in pensione Corey Comperatore.

Il 50enne era seduto dietro all'ex presidente degli Stati Uniti e ha protetto la moglie e la figlia dai colpi sparati da Thomas Matthew Crooks. Il «Daily Mail» riporta che l'uomo ha cercato disperatamente di essere salvato dai presenti, ma è morto da eroe difendendo la sua famiglia.

«Un vero supereroe»

In seguito al suo decesso, la sua famiglia lo ha onorato per il suo coraggio e la sua dedizione. La sorella ha scritto su Facebook: «L'odio per un uomo ci ha portato via la persona che amavamo di più».

E ancora: «Sua moglie e le sue bambine hanno appena vissuto un'esperienza impensabile e inimmaginabile. Il mio fratellino aveva appena compiuto 50 anni e aveva ancora tanta vita davanti a sé».

In altri post emotivi, la famiglia ha espresso il proprio dolore. La figlia Allyson gli ha reso omaggio definendolo un «vero supereroe» e ha sottolineato come abbia protetto lei e sua madre durante l'attacco.

«Amava la sua famiglia. Ci amava così tanto che si è preso una pallottola per noi», ha continuato nel suo commosso tributo.

Comperatore era un accanito sostenitore di Trump

Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro ha detto che Comperatore è morto da eroe gettandosi sulla sua famiglia per proteggerla dai proiettili e ha aggiunto che il 50enne era «un padre e un vigile del fuoco».

«Corey andava in chiesa ogni domenica e amava la sua comunità. E soprattutto, Corey amava la sua famiglia». Era un accanito sostenitore dell'ex presidente repubblicano ed «era così entusiasta di essere al comizio con lui ieri sera», ha detto domenica il governatore.

Corey Comperatore con le sue figlie. Facebook Screenshot

Un medico del pronto soccorso presente al comizio di Trump ha raccontato di aver praticato la rianimazione cardiopolmonare a Comperatore dopo che è stato colpito da un proiettile destinato all'ex inquilino della Casa Bianca.

«L'uomo era bloccato tra le panche e aveva un buco alla testa. L'ho raggiunto e anche le persone presenti sono state molto disponibili. Ho praticato la rianimazione cardiopolmonare e le compressioni toraciche», ha spiegato alla «CBS News». Ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Ecco chi altro è stato colpito

Oltre a Corey Comperatore, sono stati resi nome e storie dei due feriti. Uno è Davide Olandese, 57 anni, originario della città di New Kensington, in Pennsylvania, e dipendente di lunga data dell'azienda tecnologica Siemens.

Jennifer Veri-Grazier ha dichiarato al New York Times che il 57enne, sostenitore di Trump, ha riportato danni al fegato e la frattura delle costole nella sparatoria e ha dovuto sottoporsi a più di un'operazione.

L'altro ferito è James Copenhaver, 74 anni, originario di Moon Township, Pennsylvania, ed era registrato come democratico, riporta Nyt.

L'aggressore ha colpito da 130 metri di distanza

L'assalitore, Thomas Matthew Crooks, era un 20enne registrato come repubblicano che ha sparato con un fucile di tipo AR da 130 metri di distanza.

Trump ha confermato sul social Truth di essere stato colpito da un proiettile e ha ringraziato i servizi segreti e la polizia per la loro rapida reazione. Ha inoltre offerto le sue condoglianze alla famiglia di Comperatore.