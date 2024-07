Donald Trump è stato ferito all'orecchio destro durante l'attentato. KEYSTONE

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la sua gratitudine dopo l'attentato che lo ha colpito. In una prima intervista, spiega come un poster possa avergli salvato la vita.

dpa / tbz Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump è stato ferito domenica sera (ora svizzera) in un attacco con un'arma da fuoco durante un comizio elettorale in Pennsylvania.

Dopo il tentato omicidio, l'ex presidente degli Stati Uniti ha rilasciato la sua prima intervista al New York Post.

Trump ha espresso la sua gratitudine e ha spiegato di aver girato leggermente la testa poco prima della sparatoria a causa di un manifesto sul tema dell'immigrazione.

Il 78enne è certo che questo movimento gli abbia salvato la vita. Mostra di più

Donald Trump, a seguito dell'attentato contro di lui durante un comizio elettorale in Pennsylvania, ha dichiarato al «New York Post»: «Per fortuna o grazie a Dio - e molti dicono che sia stato Dio a volerlo - sono ancora qui».

Riferendosi al tentato omicidio avvenuto nel fine settimana, in cui è stato ferito a un orecchio, ha poi aggiunto: «Non dovrei essere qui. Dovrei essere morto».

Come ha descritto Trump nell'intervista congiunta con il «Washington Examiner», un piccolo gesto durante l'evento elettorale potrebbe avergli salvato la vita.

Si è voltato leggermente poco prima che gli venisse sparato

Al momento dell'attacco stava indicando un manifesto sul tema della migrazione e aveva quindi girato leggermente la testa. «Raramente distolgo lo sguardo dalla folla. Se non l'avessi fatto in quel momento, beh, oggi non staremmo parlando».

Le foto scattate immediatamente prima dell'attacco mostrano Trump che si gira leggermente a destra e punta la mano in direzione del manifesto. Secondo il suo stesso racconto, il tiratore lo ha colpito all'orecchio destro con un proiettile.

«La cosa più incredibile è che non solo ho girato la testa, ma l'ho fatto esattamente al momento giusto e con l'angolazione giusta», ha aggiunto, spiegando: «Il medico dell'ospedale ha detto di non aver mai visto nulla di simile, l'ha definito un miracolo».

Secondo il New York Post, durante l'intervista il repubblicano indossava una benda bianca sull'orecchio, ma il suo staff non ha permesso di scattare alcuna foto.

