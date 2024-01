"Noi siamo sempre pronti" per una guerra con Israele, ha ammonito il leader di hezbollah, aggiunto Hasan Nasrallah. Keystone

Non abbiamo paura di andare in guerra con Israele: lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hasan Nasrallah, in un discorso trasmesso in diretta tv da una località segreta. «Sono gli israeliani che hanno paura di farci la guerra. Noi siamo sempre pronti.»

«Continuiamo a combattere sul nostro fronte per evitare che Israele lanci una guerra contro il Libano», ha detto Nasrallah aggiungendo che «le minacce del nemico non servono a nulla, non sono servite a nulla durante questi primi 100 giorni (di guerra) e non serviranno mai».

L'unico modo per riportare la calma nel Mar Rosso, in Iraq e sul fronte tra Libano e Israele è quello di mettere fine all'aggressione di Israele contro la Striscia di Gaza, ha ancora sostenuto il leader degli Hezbollah.

Rivolgendosi poi agli Stati Uniti, Nasrallah ha ribadito che fino a quando continueranno le operazioni militari israeliane sulla Striscia le forze filo-iraniane in Yemen, Libano, Siria e Iraq proseguiranno i loro attacchi.

A suo dire, inoltre, gli attacchi anglo-americani sulle postazioni degli Huthi in Yemen sono stati un'idiozia degli Stati Uniti e dei loro alleati, che si dimostrano ignoranti: «come si può pensare che con questi attacchi gli yemeniti cessino di colpire le navi cargo israeliane o legate a Israele?», ha domandato Nasrallah in maniera retorica.

SDA