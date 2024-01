Il ministro degli esteri lituano Gabrielius Landsbergis. Keystone

La Linea difensiva che i Paesi Baltici intendono costruire sul confine russo e bielorusso è un «messaggio politico» a Ue e Nato. Lo ha detto il ministro degli Esteri Lituano Gabrielius Landsbergis.

«Sentiamo la guerra vicino a noi, se l'Ucraina non fermerà la Russia noi possiamo essere i prossimi, dunque dobbiamo essere pronti, in tutta Europa», ha aggiunto precisando che ai colleghi del Consiglio ricorderà che la guerra in Ucraina è «esistenziale» per l'Ue.

«Dobbiamo giungere a una soluzione europea per gli appalti comuni nella difesa, che oggi servono all'Ucraina ma un giorno potranno servire a noi». Per quanto riguarda la crisi in Medio Oriente, il ministro ricorda che l'Ue è «l'attore geopolitico più vicino alla crisi e dunque dobbiamo essere seri se vogliamo essere presi sul serio».

SDA