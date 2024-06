Il presidente brasiliamo Luiz Inácio Lula da Silva Keystone

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha confermato che si recherà in Russia in ottobre per partecipare al vertice dei Paesi del Brics+, nel corso della presidenza di turno del russo Vladimir Putin.

SDA

L'annuncio è stato dato nel corso di un'intervista con una radio locale di Teresin, nello stato di Piaui. Due settimane fa il capo di stato brasiliano e Putin hanno tenuto una conversazione a telefono in cui hanno discusso di vari argomenti tra cui la guerra in Ucraina e le inondazioni nel Rio Grande do Sul.

Nel corso dell'intervista, Lula ha riferito che nei prossimi mesi sarà anche in Azerbaigian per la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop29) e in Perù per l'incontro dei Paesi del Pacifico. L'appuntamento più importante per Lula sarà però quello di novembre a Rio de Janeiro, dove condurrà i lavori del G20.

«Sarà un mega evento con presidenti di tutto il mondo. Avremo bilaterali con governi importanti e con il presidente cinese Xi Jiping», ha detto, aggiungendo di voler nell'occasione «costruire un partenariato strategico con la Cina».

SDA