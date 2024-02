Nessun dietrofront di Lula. Il presidente progressista brasiliano non farà le sue scuse al governo di destra di Netanyahu. Il Paese sudamericano arriva così al primo appuntamento di rilievo della sua presidenza del G20, nel pieno di una crisi diplomatica.

Il presidente brasiliano Luiz Lula da Silva tiene un discorso presso la sede della Lega Araba al Cairo, in Egitto, giovedì 15 febbraio 2024. KEYSTONE

Una bufera divampata dopo le dichiarazioni di Lula, che ha paragonato quanto accade nella striscia di Gaza all'Olocausto di Hitler, e che ora rischia di oscurare la riunione dei capi delle diplomazie dei 19 Stati e due blocchi economici più ricchi della terra.

Un forum organizzato per mercoledì e giovedì a Rio de Janeiro, con la città blindata per l'occasione da un massiccio dispiegamento di militari, agenti di polizia, e sorvegliata da migliaia di telecamere.

Bolsonaro promete una prova di forza domenica

L'escalation della crisi diplomatica delle ultime ore al Planalto, col richiamo per consultazioni dell'ambasciatore brasiliano a Tel Aviv Frederico Meyer, e la convocazione del numero uno della delegazione israeliana in Brasile Daniel Zonshine, non promette una rapida soluzione.

E Lula, che avrebbe voluto utilizzare il primo importante incontro sotto la guida del ministro degli Esteri Mauro Vieira, per lanciare un'Alleanza contro la fame, la povertà e le disuguaglianze, si trova sotto attacco – fuori e dentro il Paese – dove è diventato bersaglio delle destre.

Con Bolsonaro che promette una dimostrazione di forza domenica, nel corteo convocato sull'avenida Paulista.

Posizione controversa sulla morte di Navalny

Critiche sono piovute sul presidente brasiliano anche per la posizione («cinica» secondo alcuni) di fronte alla morte dell'attivista anti-Cremlino Alexei Navalny: «Se è sospetta – ha commentato – dobbiamo prima aspettare l'indagine per scoprire di cosa è morto». È «una questione di buon senso» ha reagito.

Perplessità non sono poi mancate per il silenzio di Lula sulla repressione degli oppositori in Venezuela, dove il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov ha fatto tappa per incontrare Nicolas Maduro, prima di raggiungere la città carioca.

Lavrov per la prima volta davanti a sguardi di condanna

Qualche sviluppo sulla crisi tra Brasile e Israele potrebbe comunque arrivare dalla visita del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, atteso in serata a Brasilia e con un incontro in agenda col capo di Stato brasiliano per domani mattina, prima di raggiungere i lavori a Rio, dove la questione mediorientale sarà sul tavolo.

Alla riunione del G20 partecipa anche il britannico David Cameron che, dopo essere stato dichiarato 'persona non grata' dal governatore argentino della Terra del Fuoco per la sua visita (definita una «provocazione») all'arcipelago conteso delle Falkland/Malvinas, promette di dare battaglia sulla guerra in Ucraina.

Un appuntamento, quello a Rio, dove per la prima volta Lavrov incrocerà i numerosi sguardi di condanna dalla morte di Navalny.

