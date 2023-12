Il presidente francese Emmanuel Macron è atteso questa sera in Qatar Keystone

Il presidente francese Emmanuel Macron, mentre l'esercito israeliano ha ripreso i bombardamenti sulla Striscia di Gaza dopo una settimana di tregua, ha insistito sulla necessità di «raddoppiare gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco duraturo».

E ciò per facilitare gli aiuti umanitari e «ottenere il rilascio di tutti gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas», tra cui quattro francesi.

Stasera è previsto che il presidente francese faccia uno scalo in Qatar per una cena con lo sceicco Tamim ben Hamad Al-Thani, l'emiro di questo Paese al centro dei negoziati per la tregua e la liberazione degli ostaggi.

«La giusta risposta contro un gruppo terroristico non è eliminare un intero territorio o bombardare i civili», ha insistito Macron, ritenendo che la «sicurezza» di Israele non possa essere garantita se «ciò avviene a costo delle vite palestinesi».

SDA