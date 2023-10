Il presidente francese Emmanuel Macron si è recato al Liceo Gambetta di Arras, luogo dell'accoltellamento Keystone

«La Francia è ancora una volta colpita dalla barbarie del terrorismo islamico».

Sono queste le prime parole del presidente francese, Emmanuel Macron, all'uscita dal liceo Gambetta di Arras, dove ha reso omaggio alla salma del professore ucciso da un giovane ceceno che ha inneggiato ad Allah Akbar.

Si è trattato «di un assassinio selvaggio e vile», ha sottolineato Macron, ricordando la decapitazione di un altro professore, Samuel Paty, 3 anni fa nella banlieue di Parigi.

Intanto l'allerta è altissima in Francia, dove un altro schedato «S» per radicalizzazione, un giovane di 24 anni, è stato fermato all'uscita da una sala di preghiera a Limay, nella banlieue di Parigi. Aveva con sé un coltello da cucina e si apprestava ad entrare in una scuola.

L'uomo, sorvegliato a vista dalla polizia, è stato fermato per possesso di arma impropria mentre si avvicinava al liceo Condorcet, secondo fonti di Bfm. Si tratta di un uomo di nazionalità francese, noto per la sua radicalizzazione.

SDA