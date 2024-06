Il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito di voler arrivare a un cessate il fuoco a Gaza. Keystone

«Ci rallegriamo per la liberazione dei quattro ostaggi israeliani»: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al fianco di Joe Biden, al termine dell'incontro all'Eliseo.

SDA

Parlando della guerra a Gaza, Macron ha aggiunto che «la Francia appoggia la proposta di accordo globale degli Stati Uniti». «Dobbiamo raddoppiare gli sforzi – ha continuato – per evitare un'esplosione regionale».

Ha poi sottolineato di voler «giungere a un cessate il fuoco immediato» a Gaza «ed aprire la prospettiva di una soluzione politica, la sola in grado di creare le condizioni per una pace giusta e duratura, e rispondere alle esigenze di sicurezza dei due popoli».

«Dopo nove mesi di conflitto – ha aggiunto Macron al fianco di Biden – la situazione a Rafah, e il bilancio umano, sono inaccettabili. È intollerabile che Israele non apra tutti i punti di passaggio per gli aiuti umanitari, come la comunità internazionale sta chiedendo di rare da diversi mesi».

«Tutta l'Europa è minacciata dalla Russia»

«I nostri due Paesi continueranno ad agire per rispondere alle sfide del nostro tempo», ha proseguito il presidente della Repubblica francese, citando in particolare le iniziative comuni per una fiscalità più efficace e «una cooperazione rafforzata sul piano bilaterale».

Si è poi rallegrato con Biden per la prossima entrata in servizio «del primo TGV (treno ad alta velocità) americano costruito da Alstom», gruppo francese leader nei treni e nelle strutture ferroviarie.

Dal canto suo, il presidente statunitense ha detto che «tutta l'Europa è minacciata dalla Russia, la posta in gioco è altissima» e ha ringraziato «gli alleati europei» per il lavoro svolto finora ed il sostegno all'Ucraina.

«Putin non si fermerà all'Ucraina... tutta l'Europa è minacciata, non permetteremo che ciò accada», ha assicurato Biden, per poi ribadire che «gli Stati Uniti sono al fianco dell'Ucraina. Non la lasceremo».

SDA