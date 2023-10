L'esperto svizzero: «Mai visto un attacco così in Israele, avrà conseguenze importanti»

A Gaza si sta scrivendo un altro capitolo della storia del Medio Oriente. Keystone

Non si era mai visto un attacco del genere a partire dalla striscia di Gaza e le conseguenze saranno di vasta portata, come è stato il caso per la guerra del Kippur del 1973. È l'opinione di Michel Wyss, esperto di conflitti irregolari presso l'Accademia militare del Politecnico federale di Zurigo.

Hai fretta? blue News riassume per te Un esperto del Politecnico federale di Zurigo commenta la situazione in Israele.

«Non avevamo mai visto un attacco del genere: questa escalation è un'operazione su larga scala», ha affermato.

«È un attacco coordinato che sembra essere stato pianificato con molto anticipo», ha aggiunto. Mostra di più

«In passato ci sono stati ripetuti conflitti armati tra Israele e i gruppi armati nella Striscia di Gaza: ma non avevamo mai visto un attacco del genere: questa escalation è un'operazione su larga scala», afferma Wyss in un'intervista al portale 20 Minuten.

«L'attacco di stamani ha ovviamente seguito una logica militare di sorpresa e inganno. È un attacco coordinato che sembra essere stato pianificato con molto anticipo. Non si è trattato di un'escalation spontanea di violenza. L'attacco con razzi è probabilmente servito come diversivo e allo stesso tempo Hamas ha effettuato una massiccia infiltrazione nel sud di Israele. Un approccio simile è stato utilizzato dagli Hezbollah libanesi nel 2006 nell'area di confine settentrionale, cosa che all'epoca ha scatenato la seconda guerra del Libano. A quanto pare, i gruppi di Gaza hanno copiato queste tattiche».

Perché Hamas colpisce ora?

Difficile dire perché Hamas colpisca proprio ora. «Ma il fatto che sia il cinquantesimo anniversario della guerra del Kippur e che Israele stia celebrando Simchat Torah mi sembra più di una semplice coincidenza. Anche allora la guerra era iniziata con un attacco a sorpresa e uno shock per Israele».

«Si può presumere che Israele reagirà in modo drastico», prosegue lo specialista.

«In primo luogo, dovrà cercare di neutralizzare il pericolo a sud il più rapidamente possibile. Secondo le sue stesse dichiarazioni, i combattenti di Hamas e altri gruppi stanno ancora trasportando ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza, compresi civili e soldati, uomini e donne. L'aviazione israeliana sta già effettuando attacchi aerei contro obiettivi nella striscia di Gaza per mettere Hamas e altri gruppi sulla difensiva e, d'altra parte, per dissuaderli da un'ulteriore escalation».

È poi probabile che Israele conduca un'operazione militare di terra a Gaza per eliminare le infrastrutture militari di Hamas e di altri gruppi, nonché per liberare gli ostaggi israeliani. «Quest'ultima operazione, ovviamente, comporta rischi e pericoli elevati».

Dilemma strategico

Israele è di fronte a un dilemma strategico. «Hamas detiene il potere nella Striscia di Gaza e di recente è stato considerato in qualche modo prevedibile. Finora, in Israele si pensava che Hamas non avrebbe messo in pericolo la propria base di potere attraverso un confronto massiccio con Israele. Nell'ultima esplosione di violenza del maggio scorso Hamas non ha partecipato agli attacchi di razzi e di conseguenza Israele in quell'occasione non ha preso di mira gli obiettivi di Hamas».

«La mancata partecipazione di Hamas appare ora sotto una luce diversa», osserva Wyss. «È possibile che i preparativi per l'attuale attacco fossero già in corso. Per Israele, Hamas è sì un nemico, ma si presume che possa essere controllato o gestito attraverso la deterrenza periodica. Questa alternativa era considerata da Israele preferibile alla perdita di potere di Hamas, che avrebbe portato al caos e a un vuoto di potere a Gaza».

A quanto pare – osserva lo specialista – gli ambienti della sicurezza in Israele non avevano previsto l'attacco, forse perché semplicemente non ci si aspettava che Hamas cercasse un'escalation. «A questo proposito, si evidenziano ulteriori parallelismi con la guerra dello Yom Kippur del 1973: proprio come allora, l'attacco odierno avrà probabilmente conseguenze di vasta portata, sia a livello militare che di intelligence e politico», conclude l'esperto.

Razzi da Gaza su Israele Il bilancio provvisorio è di oltre 20 morti e più di 300 feriti in seguito agli attacchi condotti da Hamas in Israele. Immagine: KEYSTONE/EPA/ATEF SAFADI Una struttura in fiamme dopo un attacco diretto alla città israeliana di Gedera. Immagine: KEYSTONE/EPA/ABIR SULTAN Un razzo viene lanciato dalla striscia costiera di Gaza. Immagine: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED SABER Palestinesi cavalcano una jeep militare israeliana nelle strade del nord della Striscia di Gaza durante l'assalto agli insediamenti israeliani da parte dei militanti della milizia Ezz Al-Din Al Qassam, l'ala militare del movimento Hamas. Immagine: KEYSTONE/EPA/HAITHAM IMAD Razzi da Gaza su Israele Il bilancio provvisorio è di oltre 20 morti e più di 300 feriti in seguito agli attacchi condotti da Hamas in Israele. Immagine: KEYSTONE/EPA/ATEF SAFADI Una struttura in fiamme dopo un attacco diretto alla città israeliana di Gedera. Immagine: KEYSTONE/EPA/ABIR SULTAN Un razzo viene lanciato dalla striscia costiera di Gaza. Immagine: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED SABER Palestinesi cavalcano una jeep militare israeliana nelle strade del nord della Striscia di Gaza durante l'assalto agli insediamenti israeliani da parte dei militanti della milizia Ezz Al-Din Al Qassam, l'ala militare del movimento Hamas. Immagine: KEYSTONE/EPA/HAITHAM IMAD

hm, ats