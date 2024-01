Le case distrutte a Khan Yunis in seguito ai raid israeliani Keystone

Due giornalisti sono rimasti uccisi in un raid Israeliano a Khan Yunis, riferisce l'agenzia Wafa: si tratta di Mustafa Abu Thraya e Hamza Dahdouh.

Quest'ultimo sarebbe il figlio di un noto giornalista di Al Jazeera, Wael Al-Dahdouh, la cui storia fece il giro del mondo: apprese mentre era in un ospedale per girare un servizio sugli attacchi israeliani, che un raid aveva sterminato gran parte della sua famiglia, come ricorda l'agenzia Anadolu.

