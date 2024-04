Il vice ministro della Difesa russo Timur Ivanov è stato arrestato per tradimento, non per corruzione. Lo rivela il media indipendente russo 'iStories' che cita due fonti vicine all'Fsb (Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa).

Questa foto, tratta da un video pubblicato dal Servizio Stampa del Ministero della Difesa russo giovedì 11 gennaio 2024, mostra Timur Ivanov, vice ministro della Difesa. L'alto funzionario militare è stato arrestato il martedì 23 aprile 2024. Ivanov, uno dei 12 viceministri della Difesa, è stato sanzionato dagli USa e dall'UE nel 2022, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. KEYSTONE

SDA

«La motivazione della tangente è per il pubblico. Finora non vogliono parlare pubblicamente di tradimento: è un grande scandalo», afferma una delle fonti.

«Nessuno lo avrebbe arrestato per corruzione. Tutti lì lo sapevano da molto tempo. Putin ha dato l'ordine dopo essersi convinto che si trattava proprio di tradimento», dice un'altra fonte.

Il legale di Ivanov nega tuttavia che l'accusa sia quella di tradimento, come riportano le agenzie russe.

SDA