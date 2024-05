Il sud del Brasile è in ginocchio per le inondazioni Keystone

Lo stato brasiliano del Rio Grande do Sul è in ginocchio: il bilancio è di almeno 75 morti, 107 dispersi e 95.700 sfollati. Mezzo milione di case è senza elettricità e 839 mila senza acqua.

SDA

Molte strade sono state inghiottite dal fango, travolte dalla piena: in tutto sono 113 quelle impraticabili. Il comparto produttivo dello stato – quarta economia del Paese – è distrutto.

Per questo il presidente Lula ha raccolto l'appello del governatore di Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mobilitando il governo per rispondere alle inondazioni che hanno messo in ginocchio lo stato, dove il 40% degli abitanti è discendente di italiani.

Nella sua visita nello stato Lula ha sorvolato l'area colpita e ha subito dopo annunciato stanziamenti per ricostruire le strade, riavviare le operazioni nel porto, far tornare i bambini a scuola e garantire l'assistenza sanitaria. «Non mancheranno le risorse per la ricostruzione», ha rassicurato.

SDA