Il segretario di stato americano Antony Blinken ha avvertito che Washington vede il rischio di un'escalation nella guerra in corso in Medio Oriente per via dell'Iran e dei suoi alleati nella regione.

«Israele non può tornare allo status quo ma non ha intenzione di governare Gaza», ha detto ancora Blinken in un'intervista con Nbc news.

Stando a quanto riferito dal segretario della Difesa americano Lloyd Austin, gli Stati Uniti intraprenderanno «azioni appropriate» in risposta a qualsiasi escalation in Medio Oriente.

«Se qualche gruppo o Paese sta cercando di ampliare questo conflitto e trarre vantaggio il nostro consiglio è: non farlo», ha dichiarato ad Abc News, poche ore dopo che il Pentagono ha annunciato che avrebbe aumentato la sua presenza militare nella regione. «Abbiamo il diritto di difenderci e non esiteremo a intraprendere azioni appropriate», ha aggiunto Austin.

