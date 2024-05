Melinda Gates sda

Melinda French Gates, l'ex moglie di Bill Gtaes, lascia il suo ruolo di vice-presidente della «Bill & Melinda Gates Foundation», la fondazione creata con l'ex marito.

È quanto si legge in una nota, nella quale Melinda Gates spiega di «non aver preso la decisione alla leggera, ma di aver piena fiducia nell'amministratore delegato Mark Suzman». «È arrivato il momento per me di guardare avanti al prossimo capitolo della mia filantropia», ha aggiunto Melinda Gates.

«Questa decisione di lasciare non l'ho preso alla leggera. Sono orgogliosa della fondazione che con Bill abbiamo costruito insieme e del lavoro straordinario nell'affrontare le disuguaglianze nel mondo», afferma Melinda French Gates lasciando intendere che la sua prossima avventura filantropica sarà per le donne.

«È il momento giusto per me per guardare al mio prossimo capitolo di filantropia. Questo è un momento critico per le donne e le bambine negli Stati Uniti e nel mondo, e coloro che stanno combattendo per proteggere e far avanzare l'uguaglianza hanno bisogno di aiuto – mette in evidenza Melinda French Gates -. In base ai termini del mio accordo con Bill, nel lasciare la fondazione riceverò 12,5 miliardi di dollari da impegnare nel mio lavoro a favore delle donne e delle famiglie».

