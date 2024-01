Migliaia di persone sono scese nelle strade a Parigi e in altre città della Francia. Keystone

Migliaia di oppositori alla legge sull'immigrazione in Francia sono scesi in piazza oggi a Parigi e nelle principali città del paese per chiederne il «ritiro totale» e mantenere alta la «pressione» prima della decisione del Consiglio costituzionale del 25 gennaio.

Nella capitale francese, diverse migliaia di manifestanti – 25'000 secondo gli organizzatori, 7'700 secondo la questura – hanno sfidato il freddo al suono delle percussioni, in un'atmosfera vivace. Molti immigrati privi di documenti hanno marciato alla testa del corteo.

Più di 400 collettivi, associazioni, sindacati e partiti politici hanno indetto manifestazioni contro un testo che «riprende molte idee dell'estrema destra».

Approvato con forza dal Parlamento il 19 dicembre, il testo limita l'erogazione delle prestazioni sociali per gli stranieri, stabilisce quote migratorie e ristabilisce il «reato di soggiorno irregolare».

SDA