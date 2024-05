La bara del presidente. Keystone

Decine di migliaia di iraniani si sono riuniti stamattina presto nel centro di Teheran per rendere l'ultimo omaggio al presidente Ebrahim Raisi, morto domenica in un incidente in elicottero. Lo ha detto la televisione di Stato iraniana.

La folla si sta radunando dentro e intorno all'Università di Teheran, dove il leader supremo della Repubblica islamica, l'ayatollah Ali Khamenei, guiderà le preghiere durante la cerimonia di addio per Raisi, deceduto all'età di 63 anni insieme ad altre sette persone.

SDA